Tập huấn về tổ chức và hoạt động cho các nghiệp đoàn nghề cá

(Baonghean.vn) - Trong không khí chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/91030 -12/9/2022), ngày 10/9, tại khách sạn Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh, Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị ra mắt.

(Baonghean.vn) - Sau 2 năm ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm nay nhằm chung tay chăm lo cho trẻ em trên địa bàn biên giới một Tết Trung thu đầm ấm, vui tươi, các đơn vị Bộ đội Biên phòng Nghệ An trên hai tuyến biên giới đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực hướng về trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên biên giới.

(Baonghean.vn) - Công an huyện Tân Kỳ đã trực tiếp gõ cửa nhà người dân phát hơn 120.000 tờ rơi tuyên truyền cảnh báo tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet.

(Baonghean.vn) - Mưa to kéo dài trong những ngày qua đã khiến hàng trăm ha rau màu ở huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai ngập sâu trong nước, bà con nông dân thiệt hại nặng.

(Baonghean.vn) - Kể từ khi xung đột nổ ra, cả Nga và Mỹ đều đã nâng cao tham vọng của mình lên đáng kể, cả hai hiện đều cam kết chiến thắng trong cuộc chiến, và đạt được những mục tiêu chính trị đáng gờm. Do đó, mỗi bên đều có những động lực mạnh mẽ để tìm cách chiếm ưu thế, và quan trọng hơn là tránh thua cuộc. Trên thực tế, điều này có nghĩa là, Mỹ sẽ tham gia cuộc xung đột, nếu họ muốn giành chiến thắng, trong khi đó Nga cũng sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân.

(Baonghean.vn) - Thực hiện Công điện số 792/CĐ-TTg ngày 7/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Bộ Công an về tăng cường công tác PCCC đối với loại hình cơ sở karaoke, vũ trường, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành triển khai công tác kiểm tra, phúc tra đối với các cơ sở có tồn tại, vi phạm.