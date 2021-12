Tập trung các nhiệm vụ trọng tâm về bảo vệ an toàn vùng biên giới trong tình hình mới

Sáng 18/12, tại huyện Kỳ Sơn diễn ra Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh với các huyện, thị ủy biên giới, ven biển.

Các đồng chí: Vi Hòe - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn; Đại tá Lê Như Cương - Chính ủy BĐBP tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Viết Hưng - Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Huyện ủy Con Cuông, Lê Trường Giang - Bí thư Thị ủy Hoàng Mai; đại diện các ban Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo 11 huyện biên giới, ven biển.

Về phía Bộ đội Biên phòng tỉnh có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Công Lực - Chỉ huy trưởng; Đại tá Lê Như Cương - Chính ủy cùng chỉ huy các Đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Phát biểu chào mừng Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn Vi Hòe cho biết, năm 2021 trải qua nhiều khó khăn về thiên tai, dịch bệnh, địa bàn khó khăn, song huyện Kỳ Sơn vẫn luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ngành, sự nỗ lực của hệ thống chính trị cơ sở. Mối quan hệ phối hợp giữa huyện Kỳ Sơn và các cấp, ngành cũng như nước bạn Lào luôn được quan tâm, vun đắp. Mong rằng thời gian tới Kỳ Sơn và các huyện biên giới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành, sự phối hợp công tác sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, có kết quả cao hơn nữa.

Sau khi nghe đánh giá kết quả phối hợp và các ý kiến thảo luận, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đánh giá cao các kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng với cấp ủy chính quyền các địa phương khu vực biên giới trên đất liền và biên giới trên biển.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoài Thu Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng ghi nhận lực lượng BĐBP tỉnh và các địa phương đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, phát huy được vai trò chiến sỹ quân đội trong xây dựng chính trị cơ sở, giúp người dân địa phương như: con nuôi biên phòng, tủ thuốc biên cương, ngôi nhà thiện nguyện, tổ tự quản đường biên cột mốc...



Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị tập trung các nhiệm vụ trọng tâm về bảo vệ an toàn vùng biên giới trong tình hình mới; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; tiếp tục phối hợp tham mưu giữ gìn bảo vệ hệ thống các cột mốc, đường biên giới quốc gia; làm tốt công tác trao đổi thông tin thường xuyên, phòng chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Tiếp tục quan tâm và làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, xây dựng đường biên hòa bình hữu nghị; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho người dân, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các khu vực biên giới, giữ bình yên cho nhân dân.

CBCS Đồn Biên phòng Quỳnh Phương tham gia giúp các chủ phương tiện neo đậu tàu, thuyền tại các bến, bãi... phòng tránh bão CONSON. Ảnh: Hùng Phong

Trước đó, tại hội nghị, nhiều lãnh đạo các địa phương có đường biên giới trên địa bàn tỉnh như thị xã Cửa Lò, huyện Tương Dương... đều ghi nhận sự đóng góp của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong phối hợp với địa phương xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, giữ gìn môi trường, tuyên truyền chính sách pháp luật của Nhà nước...

Đánh giá về kết quả phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh và các huyện, thị biên giới năm 2021, Thượng tá Nguyễn Văn Hậu - Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh cho biết, năm 2021, Đảng ủy BĐBP tỉnh và các huyện, thị ủy biên giới, ven biển đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung theo Quy chế phối hợp trên các lĩnh vực, trong đó có quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng ở khu vực biên giới, vùng biển.

Các huyện, thị ủy đã phân công một đồng chí Ủy viên Thường trực trực tiếp theo dõi phụ trách khối Nội chính, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thống nhất, chặt chẽ, kịp thời của huyện, thị ủy đối với công tác quốc phòng, an ninh nói chung, công tác biên phòng nói riêng của các địa phương.

Cán bộ Đồn Biên phòng Tam Hợp tuyên truyền chính sách pháp luật cho người dân. Ảnh tư liệu

Trong phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh. Các đồn biên phòng và cấp ủy, chính quyền các xã, phường biên giới, ven biển phối hợp với các lực lượng trên địa bàn và lực lượng bảo vệ biên giới của 3 tỉnh nước bạn Lào tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, vùng biển.

Lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý, giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên địa bàn biên giới, vùng biển, nhất là các hoạt động vi phạm hiệp định về quy chế biên giới. Thực hiện tốt công tác quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất, nhập cảnh. Triển khai có hiệu quả phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn tuần tra biên giới. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Duy trì có hiệu quả hoạt động của 84 tổ/498 người tham gia tự quản đường biên, mốc giới; 716 tổ/3.959 người tự quản an ninh thôn (bản); 62 tổ tàu thuyền an toàn/423 phương tiện/4.029 thành viên; 18 bến bãi an toàn. Tổ chức tuyên truyền tập trung được 589 buổi/87.323 lượt người; qua loa phóng thanh 285 giờ; qua loa kéo 172 giờ; phát 12.350 tờ rơi; treo 52 băng rôn, áp phích; phối hợp với các nhà trường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh lớp 9 được 23 buổi/752 học sinh.

Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân; chủ động, tích cực và linh hoạt trong công tác trao đổi thông tin, tình hình, phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới, công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác bảo hộ công dân trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp. Duy trì, thực hiện có hiệu quả phong trào kết nghĩa các cụm dân cư (bản - bản) hai bên biên giới và các đồn biên phòng với các đơn vị bảo vệ biên giới 3 tỉnh của nước bạn Lào./.