Tập trung hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra

(Baonghean.vn) - Tập trung hỗ trợ giúp các địa phương khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra là một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2022 được Ban vận động Quỹ Vì người nghèo và cứu trợ tỉnh xác định.

Chiều 26/9, Ban vận động Quỹ Vì người nghèo và cứu trợ tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả vận động, tiếp nhận, quản lý, sử dụng quỹ 9 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban vận động Quỹ Vì người nghèo và cứu trợ tỉnh chủ trì hội nghị.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Ban vận động Quỹ Vì người nghèo và cứu trợ tỉnh Nghệ An đã vận động được hơn 205 tỷ đồng. Trong đó, chương trình Tết “Vì người nghèo” Nhâm Dần 2022 là 126 tỷ đồng, quỹ Vì người nghèo 17 tỷ đồng; quỹ cứu trợ hơn 44,5 tỷ đồng và quỹ phòng chống dịch Covid-19 đạt hơn 17,6 tỷ đồng.

Theo đánh giá, bên cạnh hiệu quả của việc vận động, công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí khi tiếp nhận đều được thực hiện đúng quy định, từ đó lan tỏa được sức mạnh đoàn kết, phát huy tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng dân cư.

Về nhiệm vụ trọng tâm của 3 tháng cuối năm 2022, Ban vận động Quỹ Vì người nghèo và cứu trợ tỉnh Nghệ An thống nhất đưa ra 6 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. Trong đó tập trung phối hợp tốt với các đơn vị liên quan kịp thời hỗ trợ các huyện miền núi cao như: Kỳ Sơn, Quế Phong, Tương Dương khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra; phân bổ Quỹ Vì người nghèo cấp tỉnh cho các địa phương kịp thời, đúng quy định; triển khai thực hiện tốt tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2022 từ ngày 17/10 đến ngày 18/11 và chuẩn bị chương trình Tết Vì người nghèo Quý Mão 2023; tập trung xây dựng dữ liệu về nhu cầu hỗ trợ nhà ở, sinh kế, khám chữa bệnh, sản xuất của người nghèo để có kế hoạch kêu gọi ủng hộ an sinh trên địa bàn...