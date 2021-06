Tập trung khống chế, tiến tới loại trừ bệnh dại

Ông có thể cho biết về tính nguy hiểm của bệnh dại đối với sức khỏe con người, vật nuôi?Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh dại là một bệnh phổ biến trên toàn thế giới, do virus gây ra và khoảng 99% trường hợp dại là do chó nhà lây truyền bệnh sang người.Động vật nhiễm bệnh dại sẽ lây nhiễm bệnh cho động vật khác hoặc con người thông qua vết cắn. Trong một vài trường hợp, bệnh có thể được lây nhiễm thông qua sự tiếp xúc nước bọt với vết thương hở, niêm mạc như niêm mạc mắt, mũi. Chẳng hạn, động vật bị nhiễm bệnh nhưng vẫn còn trong giai đoạn ủ bệnh liếm lên vết thương trên da bạn là bạn đã có thể bị nhiễm bệnh. Người bị chó cắn nếu không tiêm phòng sẽ có thể phát bệnh dại.