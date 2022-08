Tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng giáo dục miền núi

(Baonghean.vn) - Để đảm bảo an toàn phòng, chống cháy, nổ tại khu dân cư, sáng 18/8, 2 phường Hồng Sơn, Trung Đô và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” và mô hình “điểm chữa cháy cộng đồng” tại cụm dân cư. “Từng nhà an toàn - từng khu, phố an toàn - từng xã, phường an toàn”, đó là phương châm mà buổi lễ ra mắt hướng tới.