Tập trung nguồn lực nâng cấp hạ tầng đảm bảo phòng, chống thiên tai

Đặc biệt, chỉ trong vòng 45 ngày từ giữa tháng 9 đến cuối tháng 10/2020, mưa lũ lớn lịch sử xảy ra tại 7 tỉnh ven biển Miền Trung từ Nghệ An đến Quảng Ngãi với tổng lượng mưa phổ biến từ 1000-2500mm.

Do mưa đặc biệt lớn kéo dài ngày kết hợp với địa hình đồi, núi dốc đã gây ra tình trạng sạt lở đất, lũ quét ở nhiều nơi. Nghiêm trọng nhất tại công trình Thủy điện Rào Trăng 3, Trạm Kiểm lâm số 67, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; xã Trà Leng, Trà Vân, huyện Nam Trà My và xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đã cướp đi sinh mạng của nhiều người dân, cán bộ, chiến sỹ và phá hủy nghiêm trọng nhiều cơ sở hạ tầng.

Các cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân trong vụ sạt lở núi tại Thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên Huế). Ảnh: Tư liệu BNA

Tại Nghệ An, năm 2020 là một năm thiên tai diễn biến rất phức tạp, đã xảy ra 11 đợt nắng nóng, hạn hán; 30 đợt giông, lốc, sét, mưa đá. Mùa mưa bão năm 2020 đã xảy ra 3 đợt thiên tai lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (từ 17-19/9); mưa lớn, ngập lụt từ ngày 15 đến ngày 20/10 và hoàn lưu bão số 9 từ 28-31/10. Thiên tai cũng đã làm chết 17 người; bị thương 13 người; 54 nhà bị sập; 3314 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 1.506 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất; nhà bị ngập 19.865 nhà; số hộ dân phải di dời do ngập lụt và ảnh hưởng của sạt lở đất 8.326 hộ/62.444 người dân. Gây ra nhiều thiệt hại lớn về sản xuất nông lâm nghiệp và công trình hạ tầng, với tổng thiệt hại khoảng 1.327,019 tỷ đồng.