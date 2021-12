Tập trung rà soát, tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp

Trong năm, các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn toàn tỉnh đã tiếp 6.353 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh, tranh chấp đất đai phát sinh trên địa bàn toàn tỉnh năm 2021 là 8.722 đơn, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó đơn đủ điều kiện xử lý 7.081 đơn, giảm 13,2 % so với cùng kỳ năm 2020. Số vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh trong kỳ 291 vụ việc, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó: Các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết được 238/316 vụ việc, đạt tỷ lệ 88,9%, còn lại 35 vụ việc đang trong thời gian được sở, ban, ngành, chính quyền địa phương các cấp xác minh, giải quyết theo quy định.