Thời sự Tập trung toàn lực ngăn chặn, chấm dứt tình trạng khai thác IUU Chiều tối 4/11, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Phiên họp thứ 20, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Ban Chỉ đạo về IUU).

Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển. Cùng dự có đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo IUU; lãnh đạo các tỉnh, thành phố ven biển.

Các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Nghệ An hoàn thành 100% công tác phân loại và đăng ký, đăng kiểm tàu cá

Tại cuộc họp, bộ, ngành và lực lượng chức năng đã báo cáo kết quả thực hiện sau Phiên họp lần thứ 19 của Ban Chỉ đạo (ngày 28/10), trong đó, tập trung vào công tác kiểm soát tàu cá, ngư dân vi phạm và đề xuất biện pháp nhằm đạt kết quả cao hơn trong giai đoạn tới.

Qua đó cho thấy, trong tuần qua, các bộ, ngành và địa phương trên cả nước tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Tính đến ngày 31/10/2025, cả nước có 79.941 tàu cá, trong đó, 99,8% (79.800 tàu) đã được đăng ký, cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase). Trong tuần, 370 tàu cá đã bị xóa đăng ký do giải bản, chìm đắm hoặc mất tích.

Các đại biểu dự cuộc làm việc tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Các địa phương đã rà soát, lập danh sách tàu không đủ điều kiện hoạt động, giao chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng quản lý chặt vị trí neo đậu, chỉ cho phép ra khơi khi đáp ứng đầy đủ yêu cầu an toàn và pháp lý.

Riêng Nghệ An, tỉnh đã hoàn thành 100% công tác phân loại và đăng ký, đăng kiểm tàu cá; cấp/gia hạn Giấy phép cho 100% tàu cá đủ điều kiện hoạt động. Toàn bộ dữ liệu tàu cá được cập nhật trên VNFishbase và hệ thống giám sát, đồng thời, đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư VNeID để bảo đảm chính xác.

Tỉnh cũng đã hoàn thành 100% việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, tăng cường kiểm tra và xử phạt nghiêm các trường hợp cố tình ngắt kết nối thiết bị, góp phần khẳng định quyết tâm “gỡ thẻ vàng” EC cho ngành Thủy sản Việt Nam.

Tuyệt đối không để tàu "3 không" ra khơi

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cuộc chiến chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) không chỉ là yêu cầu về quản lý kinh tế mà là “danh dự, uy tín của quốc gia trên trường quốc tế”, do đó, “không thể không làm và phải hoàn thành sớm”.

Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành và địa phương thời gian qua, song yêu cầu tất cả phải tiếp tục hành động mạnh mẽ, thực chất hơn, theo tinh thần “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.

Đối với hồ sơ truy xuất nguồn gốc, Thủ tướng chỉ rõ đây là “khâu yếu” và giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm xử lý dứt điểm; đồng thời, phê bình những địa phương chậm cấp phép tàu cá và yêu cầu hoàn thành dứt điểm trong tuần tới, không để tồn đọng kéo dài.

Các đại biểu dự cuộc làm việc tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Về các vụ vi phạm vùng biển nước ngoài, Thủ tướng yêu cầu các địa phương còn lại khẩn trương chuyển hồ sơ cho cơ quan tố tụng, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an hoàn thiện ứng dụng quản lý tàu cá và ngư dân. Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cung cấp dữ liệu đầy đủ, hướng dẫn địa phương xử lý vi phạm, đẩy nhanh điều tra và xử lý hình sự các trường hợp tái phạm. Các lực lượng Biên phòng, Hải quân được yêu cầu tổ chức các đợt kiểm tra cao điểm tại khu vực trọng điểm, tăng cường tuần tra, truy quét, đảm bảo không còn tàu “3 không” hoạt động.

Đối với Bộ Ngoại giao, Thủ tướng giao nhiệm vụ chủ trì đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác khai thác thủy sản với Malaysia và các nước liên quan, đồng thời, thường xuyên làm việc với các Đại sứ EC tại Hà Nội và tại châu Âu để cập nhật, cung cấp thông tin minh bạch về nỗ lực của Việt Nam. “Mỗi tuần phải có báo cáo, cung cấp chủ động cho phía bạn, không chờ họ hỏi”, Thủ tướng yêu cầu.

Quang cảnh phiên làm việc tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành phố ven biển tập trung toàn lực ngăn chặn, chấm dứt tình trạng khai thác IUU. Trước hết, phải kiểm soát chặt chẽ tàu cá ra, vào cảng; tuyệt đối không cho tàu không đăng ký, không đủ điều kiện, không lắp thiết bị giám sát hành trình (VMS) ra khơi. Danh sách tàu có nguy cơ vi phạm phải được cập nhật thường xuyên.

Kết thúc cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần hành động quyết liệt, đồng bộ và thống nhất, tạo bước đột phá căn bản, thực chất trong chống khai thác IUU.

Mục tiêu xuyên suốt là kiểm soát chặt chẽ đội tàu, ngăn ngừa vi phạm, phát triển nghề cá bền vững, sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” EC trong năm 2025.