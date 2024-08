Tập trung triển khai Nghị quyết 137 của Quốc hội về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An

Chiều 26/8, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8, thảo luận về nhiều nội dung quan trọng.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Trong tháng 8, kinh tế của tỉnh tiếp tục đà phục hồi tích cực. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 8 ước thực hiện 1.301,5 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng ước thực hiện 15.058 tỷ đồng, đạt 94,7% dự toán.

Tính đến ngày 21/8/2024, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 2 dự án với tổng mức đầu tư hơn 219 tỷ đồng.

Tính đến ngày 20/8/2024, tổng kế hoạch đầu tư công đã giải ngân 4.349,973 tỷ đồng, đạt 46,89%. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tại phiên họp, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã tập trung thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống dịch và cháy rừng; triển khai các dự án ngành nông nghiệp;...

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đề nghị ngành Nông nghiệp và các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án phòng, chống lụt bão; xử lý nghiêm các đối tượng gây ra cháy rừng; rà soát các vướng mắc triển khai Luật Đất đai...

Đánh giá cao kết quả thu ngân sách, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An đề nghị ngành Tài chính quan tâm thu đúng, đủ, kịp thời ngân sách, phấn đấu đạt trên 21.000 tỷ đồng; thực hiện nghiêm yêu cầu tiết kiệm 5% chi thường xuyên; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ thủ tục 5 dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh, 4 dự thảo Nghị định trình Chính phủ để triển khai thực hiện Nghị quyết số 137 của Quốc hội.

Liên quan đến Đề án mở rộng Khu kinh tế Đông Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An đề nghị các sở, ngành tiến hành giải trình để sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phấn đấu thu hút FDI vượt mốc 1 tỷ USD. Mặt khác, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, không gây tiềm ẩn tình hình an ninh trật tự; đề ra các giải pháp cải thiện chỉ số PCI nói riêng và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh nói chung.

Kết luận phiên họp, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã nhấn mạnh, làm rõ hơn những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2024.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 9/2024, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh; khẩn trương rà soát và tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được giao; bám sát kịch bản tăng trưởng để điều hành, phấn đấu hoàn thành và đạt kết quả cao nhất kế hoạch đã đề ra.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường bảo đảm an toàn công trình thủy lợi; phòng, chống ngập, lụt, úng cho cây trồng; triển khai các giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế của hệ thống giám sát hành trình tàu cá.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu triển khai thực hiện kiểm kê đất đai năm 2024, đảm bảo chất lượng và thời gian; kịp thời chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành tập trung chuẩn bị tài liệu trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh vào chiều ngày 29/8/2024.

Về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, đồng chí Lê Hồng Vinh đề nghị Sở Xây dựng đôn đốc, phối hợp UBND các huyện khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung các thị trấn mở rộng. Sở Nội vụ tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương bảo đảm việc thực hiện đề án đúng tiến độ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chủ trì, phối hợp các bộ ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 137 của Quốc hội; phối hợp, đôn đốc các sở, ngành chủ động xây dựng, chuẩn bị các nội dung dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh triển khai cơ chế đặc thù tại kỳ họp cuối năm.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các sở, ngành để chuẩn bị đề cương báo cáo chính trị, phần kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Mặt khác, các cấp, các ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm; chủ động, quyết liệt hơn nữa trong triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia.

Các sở, ngành, địa phương phối hợp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án giao thông trọng điểm; hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án Khu công nghiệp Thọ Lộc (VSIP Nghệ An II) và Khu công nghiệp Hoàng Mai II.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cũng yêu cầu các cấp, ngành tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách; bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, mở rộng cơ sở thu và chống thất thu thuế, phấn đấu hoàn thành dự toán thu được giao ở mức cao nhất; Triệt để cắt giảm chi thường xuyên để dành chi đầu tư phát triển và an sinh xã hội.

Trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, các sở, ngành, địa phương tăng cường chỉ đạo triển khai nhiệm vụ chuẩn bị cho năm học mới 2024-2025, trong đó đặc biệt quan tâm vấn đề đảm bảo sách giáo khoa và kiểm soát các khoản thu phát sinh đầu năm học.

Thực hiện nghiêm theo quy định pháp luật về đấu thầu thuốc, vật tư y tế, bảo đảm các cơ sở y tế đủ thuốc, hoá chất, thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch gắn với dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.



Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với triển khai Đề án 06; tăng cường công tác quản lý nhà nước, kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả công việc.

Nhấn mạnh từ ngày 1/8/2024 có nhiều Luật mới có hiệu lực, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành rà soát, nghiên cứu kỹ các quy định để triển khai thực hiện và kịp thời tham mưu thay thế các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh.

Mặt khác, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo trật tự an toàn giao, nhất là dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường năm 2024.

Tại phiên họp, UBND tỉnh đã thống nhất thông qua dự thảo đồ án điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Dự thảo Đề án xây dựng thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An “sạch về ma túy”.

Dự thảo Đề án bảo đảm an ninh công nhân góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2024-2030 và Dự thảo Kế hoạch cải thiện thứ hạng và nâng cao Chỉ số Đổi mới Sáng tạo (PII) tỉnh Nghệ An năm 2025 và giai đoạn 2026-2030.