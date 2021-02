Tất bật nghề 'chở tết' cho khách ở thành phố Vinh

Anh Trần Nam Hưng, trú tại xã Hưng Đạo (Hưng Nguyên), tranh thủ ngày Tết cũng đã xuống các điểm bán cây để nhận chở thuê. Gia đình làm nông, công việc đồng áng dịp này anh Hưng giao hết cho vợ con, còn mình đi kiếm tiền tiêu tết. Anh Hưng cho biết: Hàn thùng xe kéo hết 5 triệu đồng, nếu tích cực làm việc thì chỉ mấy ngày gần tết có thể đủ chi phí và có lời. Hàng ngày, anh Hưng đi xuống Vinh từ sớm, trưa thì ăn tạm cơm hộp, đến chiều tối khi nào hết khách thì về.

Nếu chịu khó thì mỗi ngày những người làm nghề kéo xe thuê cũng kiếm được gần 1 triệu đồng. Ảnh: Tiến Đông

Song song với việc chở cây bằng xe lôi, xe kéo, có rất nhiều người đạp xe xích lô để chở cây cho khách. Do đi chậm nên khi chở bằng xe xích lô thì hoa sẽ ít bị gãy nụ hơn. Ông Nguyễn Phúc Thắng, trú tại phường Hà Huy Tập (TP. Vinh) cho biết: Do đạp xích lô nên không đi được xa, chỉ loanh quanh trong thành phố, và chỉ chở được những loại cây nhỏ, nếu chở cây to thì khuất tầm nhìn. Vất vả đạp xe những ngày tết này ông Thắng cũng kiếm được 300.000 - 500.000 đồng/ngày.