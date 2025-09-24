Thời sự Tất cả 130 xã, phường ở Nghệ An hoàn thành 100% tiêu chí về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ Chiều 24/9, Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tổ chức Phiên họp thứ 4. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì.

Quang cảnh Hội nghị tại Trụ sở Chính phủ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ và trực tuyến đến các tỉnh, thành phố. Tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận và Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phạm Trọng Hoàng - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND, các sở, ngành…

Sẽ trình chính sách đặc thù hỗ trợ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Cụ thể hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghệ An đã cụ thể hóa thành tổng số 65 chỉ tiêu và 102 nhiệm vụ cụ thể; trong đó có 45 chỉ tiêu, 82 nhiệm vụ cần phải hoàn thành trong năm 2025.

Đến nay, Nghệ An đã hoàn thành và vượt 39/65 chỉ tiêu, trong đó có 29/45 chỉ tiêu của năm 2025. Về nhiệm vụ, tỉnh đã hoàn thành 38/102 nhiệm vụ, riêng trong năm 2025 đã hoàn thành 35/82 nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, trong quý III năm nay, sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Nghệ An đã triển khai quyết liệt các nhiệm vụ. Điều này thể hiện rõ từ việc ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc tại cơ sở cho đến duy trì hỗ trợ trực tuyến 24/24 của cán bộ, công chức cấp tỉnh đối với cấp xã.

Do đó, thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, ở cấp tỉnh Nghệ An đã hoàn thành 22/23 nhiệm vụ; ở cấp xã đến ngày 8/9, Ban Chỉ huy Trung ương chính thức xác nhận 130/130 xã, phường đã hoàn thành 16/16 tiêu chí giai đoạn 1, xếp thứ 4 toàn quốc.

Nghệ An cũng đang tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Riêng trong năm 2025, có 43 nhiệm vụ được giao, đến nay đã hoàn thành 7 nhiệm vụ, 8 nhiệm vụ đang thực hiện thường xuyên và 16 nhiệm vụ khác đang được triển khai.

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách; phát triển hạ tầng số và dịch vụ số, hệ sinh thái khởi nghiệp, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cán bộ Văn phòng Chính phủ, thành viên đoàn kiểm tra trực tiếp kiểm tra quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Vinh. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Đặc biệt, UBND tỉnh đang xây dựng để trình HĐND xem xét ban hành 2 nghị quyết quan trọng: Một về chính sách đặc thù hỗ trợ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030; một về chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Nếu được thông qua, đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở các cấp.

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người, xóa mù chuyển đổi số”

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận những kết quả đạt được trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 thời gian qua; đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, làm rõ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về công việc thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh phương châm hành động: “Tăng tốc, bứt phá; chủ động, hiệu quả; kịp thời, đồng bộ; kết nối, liên thông; thông tin an toàn; người dân hưởng thụ”.

Mục tiêu đến cuối năm nay, Trưởng ban Chỉ đạo của Chính phủ yêu cầu những nhiệm vụ chưa hoàn thành phải khẩn trương hoàn thiện, những nhiệm vụ đã hoàn thành cần tiếp tục nâng cao hiệu quả. Đặc biệt, phấn đấu đến năm 2025 giải quyết 80% thủ tục hành chính toàn trình trên nền tảng số; bảo đảm vận hành thông suốt, đồng bộ, hiệu quả chính quyền 3 cấp: Trung ương, tỉnh và cơ sở.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, tất cả các bộ, ngành, địa phương phải tập trung hoàn thành cơ sở dữ liệu trong quý IV/2025, với yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”, thống nhất và dùng chung từ Trung ương đến cơ sở.

Song song với đó là hoàn thiện thể chế theo hướng thông thoáng, kiến tạo phát triển, phục vụ Nhân dân, gắn với việc trình Quốc hội 8 dự thảo luật tại kỳ họp sắp tới và ban hành kịp thời các nghị định dưới luật.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương chủ động phối hợp với bộ, ngành để hoàn thiện hạ tầng số thông suốt, hiện đại, dùng chung, đặc biệt tại xã, phường, đặc khu; đồng thời bố trí đủ nhân lực cho chuyển đổi số, nhất là tại cơ sở. Trên tinh thần đó, cần đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”; các Tổ công nghệ số cộng đồng phải “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, hướng dẫn để “xóa mù” chuyển đổi số trong Nhân dân.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Cùng với đó, Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở dữ liệu mọi lúc, mọi nơi, cho mọi đối tượng; đồng thời hoàn thành công cụ đo lường, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện của các bộ, ngành, địa phương theo chỉ số KPI, chậm nhất trong tháng 9/2025.