Tạt đầu để trả đũa xe ben, tài xế xe tải nhận "kết đắng"

Truy tìm chủ sở hữu lượng lớn thuốc tây có giá trị hàng tỷ đồng không rõ nguồn gốc

Thợ sơn rơi từ tầng cao trúng người đi đường: Cả hai may mắn thoát nạn

Cầu sập làm 1 người rơi xuống sông, nạn nhân thoát chết trong gang tấc

Lũ cuồn cuộn về trong đêm, 3 người bị cuốn trôi

Phát hiện thi thể cô gái đang phân hủy trong cốp xe ô tô

Cháy căn hộ tầng 4 chung cư ở Hà Nội, nhiều cư dân hoảng loạn

Mải trò chuyện, người phụ nữ ngã ngay trước đầu xe tải

Khoảnh khắc bé trai được cứu sống khi bị trôi giữa dòng nước lũ chảy xiết

Kịp thời cứu sống người đàn ông kiệt sức ôm cột điện giữa dòng nước lũ

Kinh hoàng khoảnh khắc xe bồn phát nổ làm đường rung chuyển ở Hưng Yên

Huy động xe rô-bốt dập đám cháy lớn gần cây xăng

Báo động tình trạng ném đất đá lên tàu tuyến đường sắt Bắc - Nam

Câu nói của chiến sĩ cảnh sát giữa tâm lũ khiến triệu người rưng rưng xúc động

Rắn độc sinh sôi sau mưa ở phía Nam, nhiều trẻ bị cắn nhập viện

Nổ khí gas gần sân vận động ở Hải Phòng, ít nhất 2 người bị thương

Ấm lòng đội thợ sửa xe tình nguyện giúp người dân Tân Kỳ sau lũ

Cận cảnh cơ sở chế biến mỡ bẩn vừa được lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý

Khoảnh khắc xe ô tô 7 chỗ bất ngờ lao thẳng vào Chủ tịch xã ở Đắk Lắk đang làm nhiệm vụ

Công an Nghệ An tạm giữ đối tượng đánh nhân viên xe buýt, bắt quỳ gối xin lỗi

Cảnh sát giao thông giăng dây, dùng máy xúc cứu ba người bị nước lũ cuốn

Hổ xuất hiện ở gần khu dân cư, cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo

Cả làng rủ nhau mang bao tải, soi đèn đêm đi săn "lộc biển" sau bão số 10

25 phút chạy đua với "tử thần" đưa cháu bé xuất huyết não đi cấp cứu

Hà Nội ngập sâu, người dân bì bõm lội nước ngay trên sàn xe bus

Quốc lộ 1 đoạn qua Hà Tĩnh ngập sâu do lũ lớn

Đang chằng nhà chống bão, 4 người nhặt được bọc tiền lớn

6 người tử vong sau trận giông lốc kinh hoàng ở Ninh Bình

Một bí thư thôn bị cây đè tử vong khi đi chống bão số 10

3 công nhân tử vong, 2 người bị thương sau sự cố hầm lò

3 người trong cùng gia đình tử vong nghi do điện giật

