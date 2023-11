Tàu cá ngư dân Nghệ An bị cháy và chìm trên biển

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Một phương tiện của ngư dân Nghệ An đang hoạt động không may bị bốc cháy, chìm xuống biển. Rất may các thuyền viên trên phương tiện bị hỏa hoạn đã được hỗ trợ đưa vào bờ đảm bảo an toàn.

Vào 16h30 phút ngày 8/11, tàu cá số hiệu NA 97567 TS có 7 thuyền viên do anh Nguyễn Văn Ngọc, SN 1984, trú tại thôn Tân An, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu đang khai thác thủy sản cách cửa Lạch Vạn, huyện Diễn Châu khoảng 19 hải lý về phía Đông thì bị bốc cháy từ khoang máy, sau đó chìm xuống biển.

Tàu đánh cá của ngư dân hỗ trợ đưa các thuyền viên trên phương tiện bị hỏa hoạn về bờ. Ảnh: H.P

Rất may cả 7 thuyền viên đã được tàu cá NA 90840 TS do anh Nguyễn Đức Khanh, SN 1987, trú tại thôn Sơn Hải, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu hoạt động gần đó hỗ trợ đưa vào bờ đảm bảo an toàn, sức khỏe các thuyền viên bình thường.

Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành tiếp nhận các thuyền viên và bàn giao cho gia đình.