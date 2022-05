Tàu chiến từ 3 quốc gia NATO sẽ đến tập trận ở Phần Lan

(Baonghean.vn) - Khi cán bộ công an đang trực bảo vệ khu cách ly phát hiện các đối tượng trèo qua hàng rào vào khu vực cấm, nhắc nhở nhưng nhóm thanh niên không nghe lời, lại còn gọi thêm người đến tấn công lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Ngày 27/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Trần Gia Phú - Phó Giám đốc Trung tâm Xét nghiệm thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

(Baonghean.vn) - Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được coi là một trong những giải pháp tạo thêm nhiều động lực và “sức bật” cho nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh.

(Baonghean.vn) - CLB Sài Gòn thắng tuyển Afghanistan 1-0 vào chiều 27/5; Giám đốc Bóng đá Man Utd John Murtough tiết lộ 7 lý do khiến CLB bổ nhiệm Erik ten Hag thế chỗ Ralf Rangnick từ mùa 2022-2023...

(Baonghean.vn) - Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, quyết liệt, hào hứng, chiều tối 27/5, Sở Giao thông Vận tải Nghệ An đã tổ chức Lễ bế mạc và trao giải Hội thao truyền thống năm 2022.

(Baonghean.vn) - Chiều 27/5, Công đoàn Sở Tài chính Nghệ An, Báo Nghệ An đã tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Dân vũ trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

(Baonghean.vn) - Nhà báo Hồ Quang Lợi, nhà báo nổi tiếng, đã từng đoạt 9 Giải Báo chí Quốc gia và Toàn quốc, có nhiều đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp báo chí và sự nghiệp văn hoá, từ lâu đã được ngưỡng mộ bởi chất văn hoá trong các bài bình luận thời cuộc. Loạt bài viết có tính nghiên cứu dưới đây của Thiếu tướng, Nhà báo, Nhà văn Nguyễn Hồng Thái - Tổng biên tập Tạp chí Công an Nhân dân (Bộ Công an) đã được hoàn thành từ tháng 8-2021, nhưng Nhà báo Hồ Quang Lợi đề nghị chỉ đăng sau khi ông đã hoàn thành nhiệm kỳ Phó Chủ tịch Thường trực ở Hội Nhà báo Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc.

(Baonghean.vn) - Đại biểu Quốc hội Nghệ An góp ý về dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Hơn 1500 hồ sơ đăng ký dự thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 15A chậm hoàn thành; Phá thành công chuyên án đánh bạc… là những thông tin nổi bật ngày 27/5.

(Baonghean.vn) - Đây là ý kiến của đại biểu Quốc hội Đoàn Nghệ An Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khi phát biểu thảo luận về Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) vào chiều 27/5.

(Baonghean.vn) - Chiều 27/5, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an Nghệ An) cho biết, đã tìm thấy thi thể người phụ nữ nhảy sông Hiếu tự vẫn vào chiều qua (26/5).

(Baonghean.vn) - Vụ xuân năm nay, năng suất lúa sụt giảm so với các năm trước, giá lúa thương phẩm cũng giảm mạnh, nông dân kém vui.

(Baonghean.vn) - Trải qua 65 năm hình thành và phát triển, BIDV Nghệ An luôn đồng hành với những nhiệm vụ quan trọng của tỉnh Nghệ An và BIDV Việt Nam. Mặc dù có sự khác nhau về quy mô, tính chất hoạt động, về thời gian và không gian, về tên gọi và ngành chủ quản… nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của các cấp, ngành, cùng sự nỗ lực vươn lên của BIDV Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.