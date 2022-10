Tàu sân bay Mỹ áp sát bán đảo Triều Tiên, Bình Nhưỡng phóng tên lửa qua Nhật Bản

(Baonghean.vn)- Với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, Đảng bộ và chính quyền nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã gửi thư thăm hỏi, ủng hộ 500 triệu đồng góp phần cùng nhân dân Nghệ An khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

(Baonghean.vn) - Ngày 06/10, Công an Nghệ An cho biết: Công an huyện Quỳ Hợp vừa phá chuyên án, khởi tố 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, trong đó có 1 Chủ tịch xã.