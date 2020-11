Tàu thuyền Nghệ An cấp tập trở về tránh bão số 13

Trước đó, trong chiều 13/11, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Nghệ An có Công điện khẩn số 44 về việc cấm tàu thuyền ra khơi trong bão số 13. Trong đó, cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 17 giờ, ngày 13 tháng 11 năm 2020. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 10 giờ ngày 14 tháng 11 năm 2020. Tỉnh Nghệ An hiện có 3.503 phương tiện/17.580 lao động đang trực tiếp đánh bắt hải sản. Đến sáng nay số phương tiện và lao động đã cơ bản trở về trú, tránh an toàn tại bến và các tỉnh khác.