Tàu thuyền Nghệ An cấp tốc về bờ tránh áp thấp, nhiều tàu trúng đậm cá hố

Tại cảng cá Lạch Quèn, xã Quỳnh Thuận, mặc dù trời mưa to nhưng công việc mua bán hải sản vẫn diễn ra rất khẩn trương và nhộn nhịp. Tàu cá NA 99191 do ngư dân Nguyễn Chiều ở thôn Đại Hải, xã Quỳnh Long làm thuyền trưởng nhanh chóng neo tàu vào bờ để xuất bán hải sản. Chuyến về bờ tránh áp thấp, tàu của ngư dân Nguyễn Chiều đánh được hơn 20 tấn cá, trong đó cá hố 2 tấn cho doanh thu trên 500 triệu đồng.



“Lâu lắm rồi tàu mới đánh được sản lượng hải sản lớn như thế này, nếu không có áp thấp thì chúng tôi sẽ đánh bắt khoảng 2 -3 ngày nữa là về. Chuyến này được sản lượng lớn nên các thuyền viên trên tàu rất phấn khởi”, ngư dân Chiều nói.

Thuyền viên trên tàu cá NA 99191 ở xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu) phấn khởi khi tàu đánh bắt được nhiều hải sản. Ảnh: Việt Hùng Trong ngày 7/7, nhiều tàu cá của ngư dân các xã Tiến Thủy, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Long, Sơn Hải đã khẩn trương về bờ tránh áp thấp. Các ngư dân đi biển về cho biết: So với các chuyến trước đây thì đợt này, tàu nào cũng gặp may, đánh bắt được nhiều hải sản; bình quân mỗi tàu đạt doanh thu 200 – 300 triệu đồng; nhiều tàu gặp may thu về khoảng 500 – 700 triệu đồng.



Trong những chuyến tàu về bờ chiều nay, rất nhiều tàu đánh được cá hố xuất khẩu mà trước giờ rất hiếm gặp. Tuy nhiên theo ngư dân, do ảnh hưởng dịch bệnh nên giá thu mua cũng giảm mạnh.

Theo dự báo, từ ngày 07- 08/7, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, do vậy, sau khi tàu thuyền Nghệ An về bờ xuất bán hải sản, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu và thị xã Hoàng Mai yêu cầu các tàu cá đảm bảo an toàn khi neo đậu, tránh va đập, hạn chế gây thiệt hại về người và tài sản.