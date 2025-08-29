Thể thao Tay vợt Nguyễn Thùy Linh vào vòng 1/8 giải cầu lông thế giới; Real đụng độ Man City, Liverpool ở Champions League Tay vợt Nguyễn Thùy Linh vào vòng 1/8 giải cầu lông thế giới; Messi hướng tới kỷ lục danh hiệu; Real đụng độ Man City, Liverpool ở Champions League... Đó là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh vào vòng 1/8 giải cầu lông thế giới

Tại giải vô địch cầu lông thế giới 2025, tay vợt Nguyễn Thùy Linh của Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Kirsty Gilmour để giành quyền tham dự vòng 1/8.

Gilmour vốn là đối thủ không xa lạ gì với Thùy Linh. Tại giải Indonesia Mở rộng 2024, cô từng khiến Thùy Linh phải dừng bước tại vòng 1/16. Gặp lại tay vợt người Scotland, Thùy Linh đã đòi nợ thành công khi giành chiến thắng trong 2 set đấu với các tỷ số 21-17 và 23-21. Đáng chú ý, trong hiệp đấu thứ nhất hot girl cầu lông Việt Nam đã có lúc bị dẫn 12-13, nhưng sau đó có màn lội ngược dòng khiến đối phương choáng ngợp.

Thùy Linh là tay vợt duy nhất của Việt Nam vẫn đang tranh tài tại giải vô địch cầu lông thế giới 2025

Ở set đấu thứ 2, thế trận diễn ra kịch tính hơn khi hai tay vợt giằng co nhau từng điểm số. Sau khi dẫn 20-19, Thùy Linh thực tế đã phải đối mặt với thất bại khi để cho Gilmour dẫn lại 21-20. Trong tình cảnh ngặt nghèo, Thùy Linh đã thể hiện bản lĩnh đáng nể. Cô ghi liền 3 điểm để kết thúc set đấu nghẹt thở, qua đó có vé đi tiếp.

Vượt qua Gilmour, Thùy Linh lọt vào vòng đấu dành cho 8 cây vợt mạnh nhất ở giải vô địch thế giới năm nay. Đối thủ sắp tới của cô là hạt giống số 4 Chen Yufei. Cựu tay vợt số 1 thế giới này trước đây từng giành huy chương vàng nội dung đơn nữ tại Olympic Tokyo 2020.

Vua phá lưới V.League lập hattrick, CLB Công an Hà Nội thắng đậm Hà Nội FC

Tối 28/8, trên sân vận động Hàng Đẫy, câu lạc bộ Công an Hà Nội đánh bại Hà Nội FC ở vòng 3 V.League 2025-2026.

Trận derby Thủ đô ở vòng 3 V.League 2025-2026 không hấp dẫn như mong đợi. Câu lạc bộ Công an Hà Nội chiếm ưu thế rõ rệt so với đối thủ. Phong độ của các ngoại binh là sự khác biệt lớn nhất giúp CLB Công an Hà Nội đánh bại đội bóng cùng thành phố.

Trong khi các cầu thủ ngoại của Hà Nội FC mờ nhạt và vụng về trong những lần chạm bóng ít ỏi, bộ đôi Leo Artur và Alan Sebastiao của CAHN tiếp tục ghi bàn. Leo Artur mở tỷ số trong hiệp một, sau đó người đá cặp với anh lập cú hattrick ở hiệp 2 giúp đội bóng ngành công an dẫn 4-0.

CLB Công an Hà Nội (áo đỏ) giành chiến thắng thuyết phục.

Trong 4 bàn thua của Hà Nội FC, trung vệ Nguyễn Thành Chung 3 lần góp dấu ấn đáng quên. Tuyển thủ Việt Nam phá bóng hỏng, trực tiếp tạo cơ hội cho đối thủ ở 2 tình huống thủng lưới đầu tiên của đội nhà. Đến lần thứ ba, Thành Chung vô tình chạm bóng khi ngăn cản cú sút của Alan, góp phần tạo nên quỹ đạo bay vượt khỏi tầm với của thủ môn Quan Văn Chuẩn.

Dẫn 4-0, CLB Công an Hà Nội bắt đầu "thả lỏng". Điều này giúp Hà Nội FC có thể tấn công và dồn ép trong những phút cuối trận. Daniel Passira và Vũ Đình Hai ghi 2 bàn cho đội bóng Thủ đô trong những tình huống mà hàng thủ đối phương chơi thiếu quyết liệt.

Dù vậy, thời gian còn lại không đủ để Hà Nội FC lật ngược tình thế. CLB Công an Hà Nội thắng 4-2 và vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng V.League 2025-2026.

Real đụng độ Man City, Liverpool ở Champions League

23h30 đêm 28/8, lễ bốc thăm League Phase, Champions League xác định hàng loạt cặp đấu hấp dẫn.

Ở nhóm hạt giống số một, Real Madrid đụng độ hàng loạt đối thủ mạnh, trong đó có 3 cái tên đầy duyên nợ Manchester City, Liverpool và Juventus. Ở mùa trước, Real bị loại ở tứ kết và đang quyết tâm tìm lại ánh hào quang ở đấu trường châu lục dưới triều đại của tân HLV Xabi Alonso. Trent Alexander-Arnold được trở lại Anfield gặp đồng đội cũ ở lượt trận thứ 2.

Kết quả bốc thăm của nhóm hạt giống số 1. Mỗi đội sẽ chơi 8 trận, 4 trên sân nhà, 4 trên sân khách.

Trong khi đó, phần mềm tự động của UEFA xếp nhà đương kim vô địch PSG chạm trán toàn đối thủ sừng sỏ (Bayern, Barcelona, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle và Bilbao). Thầy trò HLV Luis Enrique sẽ phải thi đấu hết mình ngay từ giai đoạn League Phase để thực hiện tham vọng bảo vệ ngôi vương.

Cặp đấu thu hút sự chú ý nhất có lẽ là PSG gặp Barcelona, nơi 2 CLB có lối chơi tấn công đẹp mắt nhất châu Âu hiện nay sẽ đối đầu tại sân vận động Lluis Companys.

Barcelona được đánh giá có lịch thi đấu dễ thở. Ngoài Chelsea và PSG, 6 đối thủ còn lại của Lamine Yamal cùng đồng đội (Frankfurt, Club Brugge, Olympiacos, Slavia Praha, Copenhagen và Newcastle) đều bị đánh giá dưới tầm.

Ở nhóm hạt giống số 2, Arsenal phải đối đầu 3 đối thủ sừng sỏ gồm Inter, Atletico Madrid và Bayern Munich. Trong khi đó, Leverkusen của HLV Erik ten Hag có lịch thi đấu đầy khó khăn, lần lượt trước PSG, Man City, Vilalrreal, Benfica, PSV, Olympiacos, Newcsatle và Copenhagen.

Ở nhóm hạt giống số 3, Tottenham giành vé dự Champions League 2025/26 theo suất dành cho đội vô địch Europa League. Thầy trò HLV Thomas Frank có lịch thi đấu khá dễ thở khi chỉ có PSG được đánh giá vượt trội.

Trong khi đó, nhà đương kim vô địch Serie A, Napoli sẽ đụng độ Chelsea, Man City, Frankfurt, Benfica, Sporting, PSV, Qarabag và Copenhagen. Người hâm mộ sẽ được chứng kiến ngày trở về đầy cảm xúc của Kevin De Bruyne tại sân Etihad ở lượt trận thứ 2.

Ở nhóm hạt giống số 4, Premier League góp một đại diện là Newcastle. CLB vùng Đông Bắc nước Anh gặp khó ở ngay 2 lượt đấu đầu tiên (Barcelona và PSG).

Pafos và Kairat, 2 "lính mới" của Champions League sẽ có cơ hội tích lũy kinh nghiệm trước các tên tuổi hàng đầu của bóng đá châu lục như Bayern, Chelsea, Real Madrid, Inter,...

Theo lịch dự kiến, vòng phân hạng diễn ra từ ngày 16/9/2025 đến 28/1/2026. Từ vòng knock-out đến bán kết sẽ được tổ chức từ ngày 17/1/2026 đến 6/5/2026. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 30/5/2026 tại sân Puskas Arena ở Budapest, Hungary.

Garnacho rời MU với giá kỷ lục

Theo The Athletic, Chelsea đạt thỏa thuận chiêu mộ Alejandro Garnacho từ Manchester United với giá 46,2 triệu euro. Nếu Chelsea bán cầu thủ người Argentina trong tương lai, MU sẽ được hưởng 10% tổng phí chuyển nhượng.

Garnacho sẽ trở thành thương vụ bán cầu thủ thuộc diện "Homegrown" cao nhất lịch sử Man Utd, vượt qua kỷ lục của David Beckham khi anh gia nhập Real Madrid với giá 37,5 triệu euro cách đây hơn 2 thập kỷ. Thương vụ Garnacho cũng giúp MU làm đẹp sổ sách, khi toàn bộ phí chuyển nhượng được tính là "lợi nhuận thuần túy".

Garnacho gia nhập Chelsea.

Ngôi sao 21 tuổi sẽ có mặt tại London để kiểm tra y tế trong ngày hôm nay (29/8), trước khi đặt bút ký vào hợp đồng có thời hạn đến năm 2032 với nhà vô địch FIFA Club World Cup.

Ở tuổi 21, Garnacho đã có kinh nghiệm ra sân 144 trận cho đội một MU, trong đó có 93 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh, đi kèm với đó là 16 bàn thắng.

Cầu thủ chạy cánh người Argentina sở hữu tốc độ, kỹ thuật tốt và từng được kỳ vọng trở thành "Cristiano Ronaldo mới". Tuy nhiên, Garnacho bị thải loại do không phù hợp với chiến thuật của tân HLV Ruben Amorim. Mối quan hệ giữa nhà cầm quân người Bồ Đào Nha và Garnacho chính thức đổ bể, khi anh công khai chỉ trích CLB sau thất bại ở chung kết Europa League.

Từ khi còn nhỏ, Garnacho đã yêu thích Chelsea. Anh đã nhận nhiều lời đề nghị trong hè này, bao gồm cả mức lương trong mơ tại Saud Arabia, nhưng đều từ chối để chờ "The Blues".

Messi hướng tới kỷ lục danh hiệu

Lionel Messi sẽ có cơ hội nâng cao kỷ lục danh hiệu trong sự nghiệp của mình, khi lọt vào trận chung kết Leagues Cup 2025 cùng Inter Miami.

Sáng 28/8, Messi lập cú đúp giúp Inter Miami giành chiến thắng 3-1 trước Orlando City để giành vé vào chung kết Leagues Cup 2025. Siêu sao người Argentina sẽ dẫn dắt Inter Miami chạm trán Seattle Sounders ở trận chung kết Leagues Cup, hướng tới danh hiệu thứ 47 trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.

Hiện tại, Messi sở hữu 46 danh hiệu, kỷ lục của bóng đá thế giới, vượt xa các huyền thoại đứng sau như Dani Alves (43 danh hiệu) hay Cristiano Ronaldo (36 danh hiệu), Sergio Ramos (35 danh hiệu).

Lionel Messi trở lại mạnh mẽ sau chấn thương trước Orlando City.

Nếu vô địch Leagues Cup 2025, Messi sẽ tiếp tục nâng cao kỷ lục danh hiệu trong sự nghiệp của mình. Và có lẽ phải rất lâu nữa, thế giới bóng đá mới có một cầu thủ tiến sát số danh hiệu của Leo.

Kể từ khi ký hợp đồng với Inter Miami vào hè 2023, Messi đưa đội bóng từ vị thế trung bình lên một thế lực tại MLS. Anh giành được 2 danh hiệu với đội bóng này, bao gồm Leagues Cup 2023 và Supporters Shield 2024, danh hiệu dành cho đội có thành tích tốt nhất mùa giải thường MLS, dựa trên điểm số sau 34 trận.

Tổng cộng, Messi đã chơi 71 trận cho Inter Miami, ghi 59 bàn và 29 kiến tạo, phá vỡ nhiều kỷ lục trong lịch sử đội bóng và cả giải MLS.