Tem truy xuất nguồn gốc cam Vinh giảm mạnh

(Baonghean.vn) - Vụ cam năm nay, các đơn vị sản xuất, kinh doanh cam Vinh trên địa bàn Nghệ An mới đăng ký in gần 33 nghìn chiếc tem truy xuất nguồn gốc, giảm hơn nhiều so với vụ trước.