Tesla Cybertruck: Đèn đỗ quá sáng, khắc phục bằng OTA Tesla triệu hồi 63.619 Cybertruck vì đèn đỗ LED phía trước vượt chuẩn độ sáng; lỗi do phần mềm, khắc phục bằng cập nhật OTA, chưa ghi nhận tai nạn liên quan.

Tesla tiến hành triệu hồi 63.619 chiếc Cybertruck do đèn đỗ LED phía trước phát ánh sáng vượt giới hạn theo quy định tại Mỹ. Kết quả kiểm tra quang trắc nội bộ cho thấy vấn đề xuất phát từ phần mềm điều khiển độ sáng, không liên quan đến đèn pha chính. Hãng cho biết chưa ghi nhận tai nạn, chấn thương hay tử vong liên quan; biện pháp khắc phục là cập nhật phần mềm qua OTA, không cần thay thế phần cứng.

Một chiếc Cybertruck trong một bãi đỗ ở Pennsylvania, Mỹ, tháng 6 vừa qua. Ảnh: Teslarati

Điểm nhấn kỹ thuật: đèn đỗ LED và kết quả kiểm tra quang trắc

Theo Tesla, lỗi nằm ở đèn đỗ LED phía trước, không phải đèn pha hay chùm pha toàn phần. Trong quá trình đánh giá nội bộ, các bài kiểm tra quang trắc xác định mô-đun LED phát ra quá nhiều ánh sáng so với giới hạn cho phép, vi phạm quy định về lượng ánh sáng phát ra tại Mỹ. Cơ quan chức năng cảnh báo độ chói vượt chuẩn có thể làm tài xế đi ngược chiều mất tập trung.

Thiết kế cụm đèn của Cybertruck và cách kiểm soát bằng phần mềm

Các kỹ sư Tesla kết luận phần mềm đã vô tình ra lệnh cho cụm LED phát sáng vượt mức mong muốn. Vì vậy, giải pháp tập trung vào hiệu chỉnh phần mềm thay vì thay mới phần cứng. Cách tiếp cận này phù hợp với cấu trúc xe điện hiện đại, nơi nhiều thành phần chiếu sáng được quản lý bằng thuật toán nhằm đảm bảo hiệu quả và tính nhất quán.

Khác gì đèn pha?

Vấn đề không liên quan tới đèn pha chính hoặc chế độ chiếu sáng pha/cốt. Thành phần bị ảnh hưởng là đèn đỗ LED phía trước – hạng mục có nhiệm vụ hỗ trợ nhận diện xe và môi trường xung quanh, nhưng vẫn phải tuân thủ ngưỡng phát sáng theo tiêu chuẩn an toàn.

Trải nghiệm và an toàn: nguy cơ chói mắt tài xế đối diện

Đèn đỗ phát sáng quá mạnh có thể gây lóa hoặc tạo điểm sáng gây xao nhãng cho phương tiện đối diện, đặc biệt khi di chuyển trong điều kiện trời tối. Đây là lý do các quy chuẩn chiếu sáng đặt ra ngưỡng cường độ rõ ràng đối với từng hạng mục đèn. Trong sự cố của Cybertruck, Tesla cho biết chưa có báo cáo tai nạn; việc phát hiện lỗi thông qua kiểm tra nội bộ giúp giảm thiểu rủi ro trước khi xảy ra các tình huống mất an toàn ngoài thực tế.

Khắc phục nhanh nhờ OTA, không cần thay phần cứng

Do nguyên nhân đến từ phần mềm, quá trình sửa lỗi được triển khai bằng cập nhật OTA, giúp xe không cần tới đại lý. Điều này rút ngắn thời gian gián đoạn sử dụng và tránh chi phí, phức tạp của can thiệp phần cứng. Với các nền tảng điện hiện đại, OTA cho phép nhà sản xuất hiệu chỉnh tham số vận hành của các hệ thống như chiếu sáng theo đúng khung quy định.

Tiền lệ trong ngành: không chỉ riêng Tesla

Trường hợp của Cybertruck không phải cá biệt. Năm 2024, Porsche triệu hồi hơn 3.000 chiếc Macan Electric do lỗi độ sáng và xử lý bằng cập nhật phần mềm. Năm 2022, GMC cũng gặp vấn đề chiếu sáng trên SUV cỡ lớn Terrain; giải pháp khi đó là dán thêm một lớp giảm sáng lên đèn để đưa cường độ về ngưỡng cho phép. Những ví dụ này cho thấy các hệ thống chiếu sáng hiện đại chịu tác động lớn từ hiệu chuẩn phần mềm và yêu cầu tuân thủ khắt khe.

Bảng tóm tắt triệu hồi Tesla Cybertruck

Mục Thông tin Số lượng xe 63.619 chiếc Thời gian sản xuất Từ tháng 11/2013 đến tháng 10/2025 Khu vực áp dụng Mỹ Hạng mục ảnh hưởng Đèn đỗ LED phía trước Nguyên nhân Phần mềm điều khiển khiến cụm LED phát sáng vượt giới hạn Hậu quả tiềm ẩn Có thể gây chói, làm tài xế ngược chiều mất tập trung Giải pháp Cập nhật phần mềm qua OTA, không thay phần cứng Tình trạng tai nạn Chưa ghi nhận tai nạn, chấn thương hay tử vong liên quan Tiền lệ Porsche Macan Electric (2024) cập nhật phần mềm; GMC Terrain (2022) dán giảm sáng

Tác động tới chủ xe và giá trị sử dụng

Với việc khắc phục từ xa, chủ xe Cybertruck có thể nhận bản vá mà không cần dừng xe dài ngày. Cách xử lý này hạn chế ảnh hưởng tới kế hoạch sử dụng phương tiện, đồng thời thể hiện ưu điểm của nền tảng xe điện có tính “định nghĩa bằng phần mềm” trong quản trị chất lượng sau bán hàng.

Kết luận: ưu và nhược điểm nhìn từ đợt triệu hồi

Ưu điểm : Tesla chủ động phát hiện qua kiểm tra nội bộ; chưa có báo cáo tai nạn; sửa lỗi bằng OTA nhanh, gọn, không can thiệp phần cứng.

: Tesla chủ động phát hiện qua kiểm tra nội bộ; chưa có báo cáo tai nạn; sửa lỗi bằng OTA nhanh, gọn, không can thiệp phần cứng. Nhược điểm: Cụm đèn đỗ LED vượt chuẩn độ sáng, phạm vi ảnh hưởng lớn (63.619 xe, sản xuất từ 11/2013 đến 10/2025), cho thấy yêu cầu kiểm soát hiệu chuẩn phần mềm chiếu sáng cần chặt chẽ hơn.

Nhìn tổng thể, đợt triệu hồi cho thấy vai trò trung tâm của phần mềm trong hệ thống chiếu sáng hiện đại: chỉ một tham số sai cũng đủ tạo ra rủi ro an toàn. Việc cập nhật OTA giúp giảm tác động tới khách hàng, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của quy trình kiểm thử quang trắc và tuân thủ quy chuẩn ngay từ đầu.