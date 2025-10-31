Tesla Cybertruck Police LVMPD: Bản hoán cải cho tuần tra LVMPD đưa 10 Tesla Cybertruck do UP.FIT hoán cải vào biên chế, tài trợ bởi Ben Horowitz; tiết kiệm 475.000 USD/5 năm, hệ điện 24 giờ, thân 30X chống đạn.

Las Vegas Metropolitan Police Department (LVMPD) chính thức bổ sung 10 chiếc Tesla Cybertruck vào đội hình tuần tra. Các xe được UP.FIT (thuộc Unplugged Performance) hoán cải cho nhiệm vụ hành pháp, do doanh nhân Ben Horowitz tài trợ. Theo LVMPD, dàn xe điện mới dự kiến giúp tiết kiệm khoảng 475.000 USD chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng trong vòng 5 năm.

Cybertruck Police LVMPD: mục tiêu nhiệm vụ và chi phí vận hành

Trong lễ ra mắt, cảnh sát trưởng Kevin McMahill mô tả Cybertruck phiên bản công vụ là “thực dụng, mạnh mẽ và giúp nhiệm vụ của chúng tôi nhẹ nhàng hơn”, có thể hoạt động linh hoạt từ “khu vực Fremont đến thung lũng Redrock”. Điểm nhấn của chương trình là tính sẵn sàng cho ca trực kéo dài: hệ thống điện được tăng cường để phục vụ liên tục đến 24 giờ, bao trùm nhu cầu đèn tín hiệu, liên lạc và thiết bị chuyên dụng.

Ưu tiên quản trị tổng chi phí được LVMPD nêu rõ với con số tiết kiệm 475.000 USD trong 5 năm cho 10 xe. Đây là giá trị cộng dồn từ nhiên liệu và bảo dưỡng, bám sát logic vận hành xe điện trong môi trường đô thị với đặc thù dừng/đỗ và tuần tra tốc độ thấp.

Những thay đổi tập trung vào công năng tuần tra

UP.FIT triển khai gói hoán cải theo chuẩn công vụ của lực lượng Mỹ. Bên ngoài, Cybertruck được bổ sung thanh bảo vệ cản trước, cụm đèn tín hiệu trên nóc và ở cản trước, cùng các dải đèn phụ trợ hai bên để tăng nhận diện. “Đồng phục” hai tông trắng – đen đặc trưng của LVMPD và huy hiệu “POLICE” cỡ lớn bảo đảm tiêu chí nhận dạng từ xa.

Khu vực thùng sau bố trí dụng cụ chuyên dụng như thang, khiên bảo vệ và các vị trí gắn nhanh, đi kèm các tấm Molle bên thân để mở rộng giá treo thiết bị. Những hạng mục này phục vụ đa nhiệm từ tuần tra thường nhật đến ứng phó nhanh. Khoang sau tách biệt với hàng ghế trước, dùng để chuyên chở nghi phạm, phù hợp quy trình an toàn.

Cabin tối giản, tối ưu cho tác vụ liên lạc

Bố cục nội thất giữ triết lý tối giản của Tesla. Cybertruck không có bảng đồng hồ táp-lô truyền thống; thông tin được hiển thị trên màn hình trung tâm 18,5 inch. Vô lăng vát đáy trên và dưới hỗ trợ tầm quan sát và khoảng trống đầu gối khi thao tác nhanh.

UP.FIT tích hợp bộ công cụ hành pháp tiêu chuẩn: máy tính tra cứu dữ liệu, hệ thống thông tin liên lạc, loa và điều khiển đèn khẩn cấp. Trục điện phụ trợ và bố trí dây dẫn được thiết kế để hoạt động ổn định 24 giờ, giảm nguy cơ quá tải khi bật đồng thời nhiều thiết bị.

Thân 30X và cấu trúc exoskeleton: ưu tiên bảo vệ

Theo nhà sản xuất, thân vỏ Cybertruck làm từ thép cán nguội 30X được sử dụng bởi SpaceX. Cấu trúc exoskeleton là phần nền tảng giúp tăng độ cứng vững, cùng khả năng chống đạn từ các loại súng ngắn như cỡ 9 mm hoặc đạn shotgun. LVMPD nhắc lại tính bảo vệ sau vụ đánh bom trước Trump International Hotel Las Vegas đầu năm nay, trong đó Cybertruck đã cho thấy năng lực chịu đựng ấn tượng.

Trong bối cảnh tuần tra đô thị, độ bền vật liệu và khả năng chống va đập là tiêu chí quan trọng, đặc biệt khi phương tiện thường phải làm nền cho hệ thống đèn, loa, camera và thiết bị chuyên dụng gắn thêm.

Phiên bản, phạm vi ứng dụng và sự hiện diện toàn cầu

LVMPD không công bố những chiếc xe này thuộc biến thể nào trong dải sản phẩm. Hiện Cybertruck được rút gọn còn 2 lựa chọn: AWD và Cyberbeast. Thông tin chính thức chỉ dừng ở gói hoán cải của UP.FIT và cấu hình trang bị công vụ.

Sự kiện đưa Cybertruck vào biên chế cũng được Elon Musk chia sẻ trên trang X cá nhân. Trước LVMPD, Tesla Cybertruck đã xuất hiện trong lực lượng cảnh sát thành phố Irvine, California và cảnh sát Dubai (UAE), cho thấy mức độ quan tâm của các đơn vị hành pháp đối với xe điện chuyên dụng.

Thông số và trang bị chính

Hạng mục Thông tin Số lượng 10 xe Đơn vị hoán cải UP.FIT (Unplugged Performance) Nguồn tài trợ Ben Horowitz Tiết kiệm chi phí 475.000 USD/5 năm (nhiên liệu và bảo dưỡng) Hệ thống điện công vụ Tăng cường, hỗ trợ hoạt động 24 giờ Trang bị ngoại thất Thanh bảo vệ cản trước, đèn tín hiệu nóc và cản trước, đèn phụ 2 bên Bố trí thùng/khoang sau Chứa thang, khiên bảo vệ; khoang sau tách biệt chở nghi phạm; tấm Molle gắn thiết bị Nội thất và điều khiển Vô lăng vát đáy trên/dưới; không có bảng đồng hồ táp-lô; màn hình trung tâm 18,5 inch Thiết bị hành pháp Máy tính tra cứu, hệ thống liên lạc, loa, điều khiển đèn khẩn cấp Vật liệu thân vỏ Thép cán nguội 30X (được sử dụng bởi SpaceX) Khả năng bảo vệ Chống đạn súng ngắn (9 mm) và đạn shotgun; cấu trúc exoskeleton Biến thể sản phẩm Dải Cybertruck gồm AWD và Cyberbeast (LVMPD không công bố phiên bản)

Kết luận nhanh

Với gói hoán cải của UP.FIT và vật liệu 30X, Cybertruck bản công vụ mà LVMPD tiếp nhận tập trung vào hai mục tiêu: hiệu quả vận hành (tiết kiệm chi phí trong chu kỳ khai thác) và bảo vệ (cấu trúc exoskeleton, chống đạn theo công bố của nhà sản xuất). Bố cục cabin tối giản, kết hợp hệ thống liên lạc – điện khẩn cấp được gia cường, hướng đến tính sẵn sàng cho ca trực kéo dài. Việc triển khai tại Las Vegas nối dài danh sách đơn vị hành pháp ứng dụng Cybertruck, từ Irvine đến Dubai, cho thấy mô hình xe điện chuyên dụng đang bước vào giai đoạn thử nghiệm ở quy mô lớn hơn.