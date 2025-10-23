Tesla Model 3 2025, Model Y 2026: Đánh giá kỹ thuật Tesla triệu hồi 12.963 Model 3 2025 và Model Y 2026 do bộ tiếp điểm pin dùng solenoid InTiCa có thể mở khi đang chạy, gây mất lực kéo. Chưa ghi nhận tai nạn; hãng sẽ thay thế.

Tesla đã phát đi thông báo triệu hồi 12.963 xe tại Mỹ gồm Model 3 đời 2025 (5.038 xe) và Model Y đời 2026 (7.925 xe), theo hồ sơ gửi Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA). Vấn đề được xác định liên quan đến bộ tiếp điểm trong cụm pin điện áp cao, sử dụng solenoid InTiCa có thể mở đột ngột khi xe đang di chuyển, dẫn tới mất lực kéo.

Bài viết này tiếp cận theo góc nhìn kỹ thuật: làm rõ hiện tượng, quy trình khắc phục và trải nghiệm người dùng trong kịch bản sự cố, dựa trên tài liệu triệu hồi do NHTSA công bố.

Tesla Model Y 2026 bản Standard, hình minh họa cho đợt triệu hồi liên quan bộ tiếp điểm pin

Theo tài liệu triệu hồi, bộ tiếp điểm của cụm pin trên các xe bị ảnh hưởng được sản xuất với solenoid InTiCa có kết nối đầu cuộn dây chưa đạt yêu cầu. Kết nối này có thể khiến solenoid mở mạch đột ngột, tách cụm pin khỏi hệ truyền động và làm xe mất lực kéo. Trước thời điểm mất lực kéo, không có cảnh báo sớm. Khi sự cố xảy ra, màn hình thông tin giải trí hiển thị cảnh báo trực quan kèm hướng dẫn tấp xe vào lề an toàn.

Tính đến ngày 7/10/2025, Tesla ghi nhận 36 yêu cầu bảo hành và 26 báo cáo hiện trường liên quan. Hãng cho biết chưa ghi nhận va chạm, chấn thương hay tử vong liên quan đến vấn đề này.

Hệ thống điện áp cao và vai trò bộ tiếp điểm

Trong kiến trúc xe điện, bộ tiếp điểm là cơ cấu cơ–điện cho phép ngắt/kết nối cụm pin điện áp cao với hệ truyền động. Nếu tiếp điểm mở khi đang chạy, hệ thống không còn nguồn lực kéo để duy trì gia tốc. Tài liệu triệu hồi xác định solenoid InTiCa là điểm phát sinh rủi ro qua kết nối đầu cuộn dây không đạt chuẩn, dẫn đến trạng thái mở ngoài ý muốn.

Về mặt vận hành, mất lực kéo xảy ra đột ngột có thể gây bất lợi cho người lái khi đang tăng tốc, vượt hoặc nhập làn. Do đó, hướng dẫn tấp xe vào lề ngay khi thấy cảnh báo là cần thiết nhằm thiết lập trạng thái an toàn thụ động cho xe và hành khách.

Thiết kế không phải trọng tâm trong vụ việc

Tài liệu triệu hồi không đề cập thay đổi hay khác biệt ngoại thất giữa các xe bị ảnh hưởng. Vì vậy, thiết kế thân vỏ hay khí động học không nằm trong phạm vi đánh giá của bài viết này.

Trải nghiệm người dùng khi xe mất lực kéo

Mấu chốt từ tài liệu là trải nghiệm cảnh báo: trước khi sự cố xảy ra, không có tín hiệu dự báo. Ngay sau khi mất lực kéo, hệ thống hiển thị cảnh báo trực quan và hướng dẫn thao tác an toàn trên màn hình trung tâm. Điều đó cho thấy Tesla ưu tiên cung cấp chỉ dẫn tức thời ở lớp giao diện người dùng. Tài liệu không nêu chi tiết về tình trạng các hệ thống khác, do đó bài viết không đưa suy đoán.

Dữ liệu an toàn và lộ trình khắc phục

Tài liệu gửi NHTSA cho biết chưa có tai nạn, chấn thương hay tử vong liên quan. Về biện pháp kỹ thuật, Tesla sẽ thay thế bộ tiếp điểm lỗi bằng linh kiện không sử dụng solenoid InTiCa. Kế hoạch thông báo tới các cửa hàng và trung tâm dịch vụ dự kiến vào hoặc ngay sau ngày 15/10; thông báo gửi chủ xe dự kiến qua đường bưu điện từ ngày 9/12. Chủ xe có thể chủ động kiểm tra tình trạng xe bằng số VIN trên trang tra cứu của NHTSA.

Giá bán và định vị: không bị tác động trực tiếp

Tài liệu triệu hồi không đề cập giá bán hay thay đổi cấu hình trang bị. Vì vậy, bài viết không so sánh chi phí sở hữu hay giá trị sản phẩm; trọng tâm là tính an toàn và phương án sửa chữa.

Bảng tóm tắt đợt triệu hồi

Hạng mục Chi tiết Quy mô 12.963 xe Dòng xe Tesla Model 3 (5.038 xe), Tesla Model Y (7.925 xe) Năm đời Model 3 2025; Model Y 2026 Thành phần ảnh hưởng Bộ tiếp điểm cụm pin dùng solenoid InTiCa Hiện tượng Tiếp điểm có thể mở khi đang chạy, gây mất lực kéo Cảnh báo cho người lái Không có cảnh báo sớm; sau khi mất lực kéo, hiển thị cảnh báo và hướng dẫn tấp xe trên màn hình Dữ liệu hiện trường 36 yêu cầu bảo hành, 26 báo cáo hiện trường tính đến 7/10/2025 Hậu quả ghi nhận Chưa ghi nhận va chạm, chấn thương hay tử vong Biện pháp khắc phục Thay thế bộ tiếp điểm bằng linh kiện không dùng solenoid InTiCa Lịch thông báo Đại lý/trung tâm dịch vụ: khoảng 15/10; Chủ xe: dự kiến 9/12 Nguồn Tài liệu triệu hồi do NHTSA công bố

Kết luận

Dưới góc nhìn kỹ thuật, đợt triệu hồi này cho thấy vai trò then chốt của bộ tiếp điểm trong chuỗi an toàn điện áp cao trên xe điện. Rủi ro mất lực kéo đột ngột là đáng lưu ý vì thiếu cảnh báo sớm, song dữ liệu hiện trường hiện tại cho thấy chưa có hậu quả về an toàn đường bộ. Lộ trình thay thế linh kiện không dùng solenoid InTiCa là giải pháp trực tiếp cho nguồn gốc sự cố.

