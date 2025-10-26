Tesla Model Y dẫn đầu châu Âu tháng 9, xe Trung Quốc tăng tốc Model Y giao 25.938 xe tại châu Âu trong tháng 9, giảm 8,6% so với cùng kỳ; xe Trung Quốc đạt thị phần kỷ lục 7,4% với 90.571 xe, MG dẫn đầu tăng trưởng.

Tesla Model Y trở lại vị trí mẫu xe bán chạy nhất châu Âu trong tháng 9 với 25.938 xe bàn giao, vượt lên trên các đối thủ lâu năm ngay thời điểm các thương hiệu Trung Quốc tăng tốc mạnh. Cùng tháng, thị phần của ô tô Trung Quốc đạt mốc kỷ lục 7,4%, tương đương 90.571 xe, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Xe ban chay chau Au anh 1

Tesla Model Y trở lại ngôi đầu tháng 9

Theo dữ liệu thống kê, 25.938 chiếc Model Y được giao trong tháng 9 tại châu Âu. Con số này giảm 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng là bước bật đáng kể nếu so với tháng 8 khi mẫu xe đứng hạng 17 và tháng 7 chỉ xếp hạng 60 toàn khu vực.

Tính cộng dồn từ đầu năm, Model Y hiện ở vị trí thứ 17 với 109.793 xe, thấp hơn nhiều so với 185.947 chiếc Dacia Sandero đã bán ra trong 9 tháng đầu năm.

Bảng xếp hạng bán chạy tháng 9

Mẫu xe Doanh số tháng 9 (xe) Tesla Model Y 25.938 Renault Clio 20.146 Dacia Sandero 19.200 Volkswagen T-Roc 18.652

Top 10 xe bán chạy tháng 9 không có đại diện nào từ các hãng ô tô Trung Quốc.

Xe Trung Quốc lập kỷ lục thị phần tại châu Âu

Theo số liệu mới nhất, các thương hiệu đến từ Trung Quốc chiếm 7,4% tổng số ô tô mới bán ra trong tháng 9, cao hơn mức 5,5% của tháng 6. So với cùng kỳ năm ngoái (3,3%), thị phần đã tăng gấp đôi chỉ sau một năm. Theo Auto News, tổng số xe Trung Quốc bán ra trong tháng 9 đạt 90.571 chiếc, tăng 149%.

Xe ban chay chau Au anh 2

MG, BYD, Chery: tăng trưởng và các mẫu chủ lực

Trong nhóm thương hiệu Trung Quốc, MG dẫn đầu với 33.536 xe tháng 9, tăng 77%, nâng doanh số cộng dồn từ đầu năm lên 225.334 xe. MG ZS tiếp tục là mẫu chủ lực với 94.925 xe tính từ đầu năm.

BYD ghi nhận 24.336 xe trong tháng 9, tăng mạnh so với 4.561 xe cùng kỳ năm trước. Từ đầu năm, hãng đã giao 119.805 xe tại châu Âu; riêng Seal U (còn gọi là Sealion 6 tại một số thị trường) đạt hơn 55.000 xe.

Chery xếp thứ ba trong nhóm với 18.454 xe tháng 9, nâng tổng doanh số năm lên 73.128 xe, bao gồm cả hai thương hiệu con Jaecoo và Omoda.

Thương hiệu Tháng 9 (xe) So với cùng kỳ Từ đầu năm (xe) Mẫu chủ lực MG 33.536 +77% 225.334 ZS: 94.925 BYD 24.336 Tăng so với 4.561 119.805 Seal U: >55.000 Chery 18.454 — 73.128 Gồm Jaecoo, Omoda

Bức tranh cạnh tranh đang tái định hình

Việc Model Y lấy lại ngôi đầu cho thấy sức hút của xe điện Tesla ở quy mô toàn khu vực, dù doanh số cộng dồn năm chưa bứt phá bằng các mẫu hatchback và crossover phổ thông. Ở chiều ngược lại, các thương hiệu Trung Quốc tiếp tục mở rộng hiện diện với tốc độ nhanh, đóng góp thị phần ngày càng lớn qua những dòng xe chủ lực.

Ngắn hạn, nhóm xe truyền thống vẫn duy trì vị thế ở phân khúc đại trà, trong khi EV dẫn đầu từng tháng có thể biến động theo nguồn cung và chu kỳ giao xe. Dài hạn, tốc độ tăng trưởng ấn tượng của các hãng Trung Quốc cho thấy cuộc đua thị phần tại châu Âu sẽ còn cạnh tranh hơn, đặc biệt ở các dải sản phẩm giá hợp lý.