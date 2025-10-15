Tesla Model Y dẫn đầu doanh số tại Trung Quốc tháng 9 Theo CPCA, Tesla Model Y bán 59.907 xe trong tháng 9, vượt Wuling Hongguang Mini EV và Geely Geome Xingyuan. Thị trường đạt 2,803 triệu xe; nhóm NEV ghi nhận 1,5 triệu xe, tăng mạnh so với cùng kỳ.

Theo số liệu từ Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA), Tesla Model Y dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số bán buôn tháng 9 với 59.907 xe, trở thành mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường tỷ dân. Sau nhiều tháng bị BYD Song vượt mặt, mẫu xe điện của Tesla đã quay lại ngôi vương, cho thấy sự cạnh tranh đang dịch chuyển rõ rệt giữa thương hiệu quốc tế và các hãng nội địa.

Tháng 9 cũng ghi nhận sự bứt tốc của toàn thị trường. Tổng lượng xe du lịch tại Trung Quốc đạt 2,803 triệu xe, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước và tăng 13% so với tháng 8. Trong bức tranh đó, nhóm xe năng lượng mới (NEV) tiếp tục đóng vai trò đầu tàu tăng trưởng.

Tesla Model Y trở lại vị trí số 1 doanh số tháng 9 tại Trung Quốc theo CPCA. Ảnh: Car and Driver.

Bức tranh tháng 9: dữ liệu và bước ngoặt doanh số

Vị trí số 1 của Model Y diễn ra trong bối cảnh thị trường tăng tốc theo tháng và theo năm. Ở phân khúc, xe gầm cao tăng nhanh hơn trung bình; MPV cũng cho thấy đà hồi phục. Điều này phản ánh khẩu vị đa dạng của người dùng, từ xe nhỏ đô thị đến SUV cỡ vừa và các lựa chọn gia đình.

Top 5 mẫu xe bán chạy: Model Y dẫn trước nhóm NEV đông đảo

Bảng xếp hạng tháng 9 ghi nhận sự áp đảo của các mẫu xe năng lượng mới trong top đầu. Dữ liệu do CPCA tổng hợp, trích CarNewsChina:

Hạng Mẫu xe Doanh số (xe) 1 Tesla Model Y 59.907 2 Wuling Hongguang Mini EV 54.498 3 Geely Geome Xingyuan 50.203 4 BYD Song 42.178 5 BYD Qin 41.057

Trong nhóm 25 mẫu xe có doanh số trên 20.000 chiếc, có đến 13 mẫu thuộc loại NEV. Riêng mảng NEV đạt 1,5 triệu xe trong tháng 9, tăng 22,4% so với cùng kỳ và 15,9% so với tháng trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh số NEV đạt 10,44 triệu xe.

Cấu trúc thân xe: đà tăng tập trung ở xe gầm cao

Tháng 9, xe gầm thấp đạt 1,129 triệu xe (tăng 7,9% so với cùng kỳ), xe gầm cao đạt 1,561 triệu xe (tăng 15,4%) và MPV đạt 112.000 xe (tăng 19%). Tốc độ tăng của xe gầm cao và MPV cao hơn mức trung bình toàn thị trường, góp phần kéo tăng trưởng chung.

Phân khúc Doanh số (xe) Biến động so với cùng kỳ Xe gầm thấp 1.129.000 +7,9% Xe gầm cao 1.561.000 +15,4% MPV 112.000 +19% Tổng thị trường 2.803.000 +12,4%

Nhà sản xuất: BYD giữ ngôi đầu thị phần

Ở góc độ nhà sản xuất, BYD tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với 393.000 xe bán buôn, chiếm 14% thị phần, dù giảm 5,9% so với cùng kỳ. Geely đứng thứ hai với 273.000 xe (9,7% thị phần, giảm 35,2%) và Chery xếp thứ ba với 269.000 xe (9,6% thị phần, giảm 13,5%).

Định vị Model Y trong cuộc đua doanh số

Việc Tesla Model Y trở lại vị trí số 1 nhấn mạnh sức hút của xe điện tại thị trường Trung Quốc, nơi nhóm NEV tăng trưởng mạnh và chiếm ưu thế trong top 25. Kết quả tháng 9 cũng phản ánh sự đa dạng hóa nhu cầu: từ mẫu xe đô thị cỡ nhỏ như Wuling Hongguang Mini EV, đến các dòng xe phổ thông của BYD và những lựa chọn mới nổi như Geely Geome Xingyuan.

Từ dữ liệu tháng 9, Model Y nổi bật về hiệu quả thương mại, trong khi các đối thủ nội địa duy trì biên độ lớn về sản phẩm và độ phủ. Đà tăng của phân khúc xe gầm cao và sự mở rộng của NEV tạo bệ phóng cho các mẫu xe điện tiếp tục gia tăng thị phần trong thời gian tới, nếu xu hướng tiêu dùng và chính sách giữ mức hỗ trợ ổn định.

Kết luận

Model Y dẫn đầu doanh số tháng 9 là điểm nhấn của thị trường Trung Quốc, giữa bối cảnh NEV tăng tốc và các hãng nội địa nắm giữ phần lớn thị phần. Dữ liệu CPCA cho thấy: một tháng tăng trưởng đồng đều theo phân khúc, sự áp đảo của NEV trong top 25 và cuộc đua nhóm đầu giữa Model Y, Wuling Hongguang Mini EV, Geely Geome Xingyuan cùng bộ đôi BYD Song, BYD Qin. Xu hướng này là nền tảng để đánh giá sức hấp dẫn của xe điện trong ngắn hạn, đồng thời đặt ra áp lực cạnh tranh đáng kể cho mọi nhà sản xuất.