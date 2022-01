'Tết Sum vầy' chăm lo cho hàng trăm nghìn lao động Nghệ An

NIỀM VUI MỖI ĐỘ TẾT VỀ

Đọc danh sách đoàn viên, người lao động tham dự chương trình “Tết Sum vầy -Xuân Bình an” Nhâm Dần 2022 tổ chức ngày 23/1 của Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam vừa qua, bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy buồn. 190 người với 190 cuộc đời, họ không chỉ khó khăn về kinh tế và mà còn éo le về hoàn cảnh. Người thì thuộc hộ nghèo, người thì đơn thân nuôi con đau ốm, người thì mang bệnh nặng, người thì cha mẹ già nằm một chỗ… Với đồng lương eo hẹp, họ là lao động chính trong gia đình, là trụ cột kinh tế và chỗ dựa tinh thần cho cả gia đình.

Các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND tối cao; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, thăm hỏi công nhân trong chương trình "Tết Sum vầy" 2022. Ảnh: Thành Duy

Dù có tên trong danh sách tham dự chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” Nhâm Dần 2022 của Công đoàn KKT Đông Nam nhưng anh Nguyễn Văn Thắng - Công nhân cắt, tổ cắt 2, Công ty CP May Minh Anh Kim Liên không may mắn được tham dự sự kiện này. Cách đây 2 tháng, anh Thắng không may bị bỏng điện độ 5 và phải nằm viện điều trị dài ngày. Qua điện thoại, anh xúc động: “Không thể tham dự “Tết Sum vầy” cùng mọi người được nhưng công đoàn đã gửi quà đến tận nhà cho tôi. Tôi thật sự biết ơn công đoàn công ty và Công đoàn KKT Đông Nam đã dành cho tôi sự quan tâm, hỗ trợ suốt thời gian khó khăn vừa qua, mọi người không những không quên tôi mà còn tiếp tục đồng hành, yêu thương và động viên tôi. Tình cảm đó là động lực để tôi cố gắng, vượt lên chính mình và sớm trở lại với công việc”.

Được cùng 23 đồng nghiệp của mình trực tiếp tham dự sự kiện “Tết Sum vầy -Xuân Bình an” Nhâm Dần 2022, chị Nguyễn Thị Hiến - công nhân Công ty TNHH Matrix Vinh bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với ban tổ chức. Trong tiếng nhạc năm mới rộn ràng tại sự kiện, chị Hiến chia sẻ: “Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa. Ở đây, chúng tôi được tiếp đón như những người khách quý, được xem những màn biểu diễn đặc sắc, được tham gia trò chơi... Chưa bao giờ tôi tham gia một chương trình đặc biệt như vậy, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình có được cơ hội được gặp mặt, được nhận quà từ các vị lãnh đạo cấp trung ương. Món quà chúng tôi nhận được không chỉ là món quà vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần rất lớn lao”. Được biết, trong đợt bùng phát dịch vừa qua, chồng chị Hiến bị thất nghiệp, thu nhập của gia đình lại càng khó khăn hơn khi 2 con nhỏ thường xuyên đau ốm.

Không khí tươi vui, phấn khởi của chương trình "Tết Sum vầy - Xuân Bình an" Nhâm Dần 2022. Ảnh: P.V

Trong phần chơi bốc thăm tại chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” của Công đoàn ngành Nông nghiệp tổ chức tại Nông trường Tây Hiếu 3 - chị Võ Thị Thuận (công nhân Công ty TNHH MTV Cà phê - Cao su Nghệ An) đã may mắn nhận được phần thưởng có giá trị cao từ ban tổ chức. Cả hội trường đã vỡ òa trong tiếng vỗ tay khi tên chị được xướng lên, bởi, chị là một trong những người có hoàn cảnh khó khăn nhất cơ quan. “Tôi làm việc ở công ty đã 13 năm nay nhưng chưa năm nào được tham gia một cái “Tết Sum vầy” quy mô và vui vẻ như vậy. Gác lại những bộn bề cuộc sống, tôi được xem văn nghệ, được giao lưu, được nhận quà và trở thành người may mắn. Thật sự cảm ơn công đoàn nhiều lắm” - chị Thuận thổ lộ.



Với chị Nguyễn Thị Kim Oanh - nhân viên Chi nhánh Vận tải Đường sắt Vinh, năm vừa qua là một năm đầy sóng gió. Đồng lương còm cõi của chị vừa phải chữa bệnh cho chồng, lo tiền ăn học cho các con, trang trải nợ nần… Nhận món quà từ công đoàn Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam trong chương trình “Tết Sum vầy” 2022, chị Oanh đã không thể giấu được những giọt nước mắt. Tàu dừng chạy 2 tháng, doanh thu ngành sụt giảm, nhưng chị vẫn được nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và ưu tiên từ tổng công ty, công đoàn và những người đồng nghiệp.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Công đoàn KKT Đông Nam chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn viên lao động tại chương trình "Tết Sum vầy" Nhâm Dần 2022.

Nhận món quà từ LĐLĐ tỉnh và công đoàn công ty tại chương trình “Tết Sum vầy – Xuân Bình an” do Công đoàn ngành Xây dựng tổ chức, chị Nguyễn Thị Phương háo hức: “Túi quà này tôi sẽ về chia vui với bố mẹ còn tiền mặt được nhận tôi sẽ bỏ lợn tiết kiệm cho con. Không hoành tráng, lớn lao nhưng sự quan tâm này khiến chúng tôi cảm thấy tự hào khi là một đoàn viên công đoàn”.

PHÍA SAU NHỮNG MÓN QUÀ

Những cảm xúc biết ơn, hạnh phúc trong chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” chính là thành quả từ sự nỗ lực, tâm huyết, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công đoàn. Họ đã làm việc không kể ngày đêm, nâng niu từng món quà, sẻ chia với từng hoàn cảnh…

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Ông Kha Văn Tám trao quà cho người lao động trong phần giao lưu chương trình "Tết Sum vầy - Xuân Bình an" Nhâm Dần 2022. Ảnh: P.V

Là người dẫn chương trình cho sự kiện “Tết Sum vầy – Xuân Bình An” Nhâm Dần 2022, chị Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh chia sẻ, đây là lần đầu tiên đoàn công tác cấp trung ương gồm đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam ở lại tham dự từ đầu đến cuối chương trình nên ban tổ chức cần lên kịch bản sao cho vừa nhanh gọn vừa chuyên nghiệp, vừa đảm bảo tính chính trị vừa đúng tinh thần gần gũi với đoàn viên, người lao động. Cũng theo chia sẻ của chị Thủy, chương trình chỉ có một tuần chuẩn bị và liên tục thay đổi theo lịch của đoàn công tác nên mỗi thành viên trong ban tổ chức phải thật sự chủ động, linh hoạt và nâng cao tinh thần trách nhiệm.

Tham gia chuẩn bị cho cả 7 chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” Nhâm Dần 2022 do LĐLĐ tỉnh tổ chức, chị Lê Diệu Hoa - chuyên viên Ban Chính sách Pháp luật cho biết: “Thời điểm diễn ra chuỗi sự kiện cũng là khi LĐLĐ tỉnh gặp khó khăn về số lượng nhân sự, nhiều người phải cách ly tại nhà để phòng, chống Covid-19. Những người ở lại phải nỗ lực gấp đôi, từ khâu hỗ trợ kinh phí test nhanh, quà tặng đến phần giao lưu, bốc thăm, từ khi chọn địa điểm đến lúc tổng duyệt chương trình… Những ngày sự kiện diễn ra ở 2 nơi cách xa nhau, mọi người phải dậy từ sáng 4-5 giờ sáng và trở về khi đã tối muộn”.

LĐLĐ thị xã Thái Hòa tổ chức "Tết Sum vầy" tại một doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn. Ảnh: P.V

Được đánh giá là một trong những đơn vị có chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” ấn tượng, LĐLĐ thị xã Thái Hòa đã có sự đổi mới, sáng tạo trong khâu tổ chức. Bên cạnh việc tổ chức ở những doanh nghiệp có đông đoàn viên, người lao động, LĐLĐ thị xã Thái Hòa còn tổ chức ở cả những doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn. Chia sẻ về điều này, chị Phan Thị Thanh Thủy - Chủ tịch LĐLĐ thị xã Thái Hòa nói: “Sau khi nghe chúng tôi chia sẻ về ý nghĩa của chương trình “Tết Sum vầy”, lãnh đạo Công ty CP Tài Đạt Lộc đã đồng ý cho mượn địa điểm ngay. Trong 90 lao động có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà tại chương trình có 16 người là công nhân của công ty này. Chính trong sự kiện đó, một số công nhân đã chủ động nói với tôi, họ muốn gia nhập tổ chức công đoàn, làm sao để có thể trở thành đoàn viên công đoàn”.



Được biết, 90 suất quà hỗ trợ cho lao động có hoàn cảnh khó khăn này được LĐLĐ thị xã Thái Hòa huy động thường niên từ nguồn xã hội hóa. Việc khảo sát chặt chẽ, trao tặng quà đúng cách, đúng người đã tạo nên uy tín của tổ chức công đoàn trên địa bàn, giúp cho các hoạt động nhận được sự đồng thuận, ủng hộ từ chính quyền và doanh nghiệp.

Công đoàn KKT Đông Nam làm việc với doanh nghiệp về kế hoạch chi chế độ Tết và hướng dẫn tuyên truyền, động viên công nhân những ngày sát Tết. Ảnh: P.V

Một trong những nỗi lo của đội ngũ cán bộ công đoàn trong dịp trước và sau tết chính là đình công vì thưởng tết. Để tránh xảy ra những tình huống ngoài ý muốn, những cán bộ Công đoàn KKT Đông Nam luôn đặt mình trong tâm thế sẵn sàng hỗ trợ công đoàn cơ sở. Chị Trần Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch Công đoàn KKT Đông Nam cho hay: “Đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở của chúng tôi đều kiêm nhiệm nên khối lượng công việc của họ trong những ngày cuối năm cực kỳ nhiều. Họ vừa phải làm việc chuyên môn, vừa phải gánh vác khối lượng lớn công việc công đoàn. Để động viên, chia sẻ với đội ngũ này, Công đoàn KKT Đông Nam đã tổ chức một chương trình “Tết Sum vầy” ấm cúng, thân mật dành riêng cho cán bộ công đoàn trước. Ngoài ra, chúng tôi cũng yêu cầu tất cả các CĐCS phải công khai, minh bạch giá quà tặng, tránh gây tranh cãi, bất bình không đáng có trong công nhân. Xảy ra bất cứ động thái bất thường nào, Công đoàn KKT sẽ trực tiếp xuống cơ sở để giải quyết dứt điểm ngay. Có như vậy mới đảm bảo được sự bình an mà “Tết Sum vầy” hướng đến”.