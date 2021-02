Tết vui và an toàn cho công nhân lao động

Vì bản thân và cộng đồng



Đã 10 năm làm chuyên gia về kỹ thuật tại Công ty may Havina Kim Liên nhưng năm 2021 là năm đầu tiên anh Nguyễn Tiến Thanh đón Tết ở Nghệ An.

Chia sẻ thêm về điều này, anh Thanh cho biết: “Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở quê và cá nhân tôi thực sự lo lắng cho sức khỏe của đại gia đình ở nhà. Tuy nhiên, đến thời điểm này tôi đã có thể yên tâm vì mọi người ở quê vẫn bình an. Vợ con còn động viên tôi ở lại Nghệ An đón Tết cho an toàn vì không chỉ riêng mình tôi mà còn rất nhiều người khác ở công ty”.

Công nhân Công ty Em tech Nghệ An thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Mỹ Hà

Năm vừa qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đại đa số các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, với người lao động ở Công ty may Havina Kim Liên, do các đơn hàng đã được ký hợp đồng trước từ 6 tháng đến 1 năm nên khối lượng công việc vẫn ổn định. Cá nhân anh Nguyễn Tiến Thanh, dù năm nay không được về quê ăn Tết nhưng anh vẫn rất vui vì ngoài tiền lương thì năm nay tiền thưởng Tết cao hơn năm ngoái. Đón Tết xa nhà, cùng với anh còn có 3 người đồng hương khác cùng quê Hải Dương.

Về phía công ty vẫn cố gắng để cho người lao động có một cái Tết đầm ấm đầy đủ như có thưởng tết cho người lao động, tặng quà tết cho những lao động có hoàn cảnh khó khăn. Riêng với những lao động ngoại tỉnh, chúng tôi động viên mọi người ở lại công ty để đảm bảo an toàn sức khỏe và không bị gián đoạn công việc sau khi nghỉ Tết. Ông Lê Văn Sơn - Chủ tịch Công đoàn Công ty Havina Kim Liên

Công ty may Havina Kim Liên chuẩn bị bánh chưng cho bữa cơm tất niên cuối năm. Ảnh: Mỹ Hà

Không chỉ lao động Việt Nam, một số lao động nước ngoài do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên trong hơn một năm qua cũng đã không được về nhà. Anh Mike Preston - giáo viên ở một trung tâm Anh ngữ tại thành phố Vinh từ nước Anh sang công tác tại Việt Nam từ giữa năm 2019. Do dịch Covid-19 nên gần 2 năm nay anh chưa được về nhà, kể cả khi bố anh qua đời vào tháng 7/2020.

Nói về tình hình dịch bệnh, giáo viên này khá buồn vì chưa biết đến bao giờ dịch mới ổn định và những người xa đất nước như anh mới có thể được về thăm gia đình. Tuy vậy, so với nhiều người khác anh vẫn thấy may mắn vì đến thời điểm này bản thân vẫn mạnh khỏe, có công việc ổn định và vẫn có thể được đón Tết với cơ quan và đồng nghiệp.

Tết 2021 cũng là lần đầu tiên anh được đón Tết với gia đình vợ chưa cưới ở thị xã Thái Hòa nên dù phải xa quê, anh vẫn thấy ấm áp và hạnh phúc. Việc được trải nghiệm tết Cổ truyền với người dân bản xứ cũng là một điều mới lạ, khác với những cái tết anh cùng bạn bè đi du lịch như những năm trước… Điều này cũng là cách để anh hưởng ứng công tác phòng chống dịch Covid-19 ở Việt Nam với chủ trương “hạn chế đi lại, ở đâu ăn Tết đó”.

Không lơ là với dịch bệnh

Đến thời điểm này, sau 3 lần dịch bệnh bùng phát tại Việt Nam, Nghệ An vẫn là một trong những tỉnh, thành an toàn vì chưa phát hiện bất cứ một trường hợp nào dương tính với Covid-19 tại cộng đồng. Tuy nhiên, không vì điều này mà việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là tại các nhà máy, xí nghiệp lại bị chủ quan lơ là.

Cần nâng cao tinh thần chủ động phòng chống dịch của công nhân, viên chức, lao động trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19. Ảnh: Mỹ Hà

Tại Công ty TNHH Thương mại may Thành Đạt (Diễn Châu), ông Nguyễn Xuân Thành (Giám đốc Công ty) cho biết: “Để đảm bảo an toàn dịch bệnh, chúng tôi yêu cầu các công nhân đều phải khai báo y tế hàng ngày và thường xuyên đeo khẩu trang khi làm việc và phải rửa tay bằng nước sát khuẩn”.

Ở Công ty Công viên Cây xanh thành phố Vinh, với đặc thù riêng lao động của đơn vị có thể tiếp xúc với khá nhiều người nên công tác phòng chống dịch bệnh được công ty rất chú trọng và tuyên truyền thường xuyên.

Để đảm bảo an toàn, chúng tôi được công ty phát khẩu trang và nước rửa tay miễn phí. Cá nhân chúng tôi cũng nhắc nhở nhau hạn chế tiếp xúc với người lạ nhằm phòng tránh dịch bệnh”. Chị Nguyễn Thị Thanh – Công nhân của công ty Công viên Cây xanh thành phố Vinh

Với hàng chục nghìn lao động vẫn đang làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp, trong đó có cả lao động ngoại tỉnh và lao động người nước ngoài nên việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã được các đơn vị và Liên đoàn Lao động tỉnh hết sức quan tâm.

Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thu Nhi - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cũng cho biết: Ngay sau khi liên tiếp phát hiện nhiều ca nhiễm mới trong cộng đồng tại các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội và một số tỉnh, thành khác chúng tôi rất lo lắng. Vì nếu không có giải pháp kịp thời, dịch bệnh có nguy cơ lây lan trong cộng đồng và trong công nhân lao động, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Hiện, Liên đoàn Lao động tỉnh đã có văn bản đề nghị các đơn vị trực thuộc và các công ty, xí nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Trong đó, tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, lãnh đạo cơ quan đơn vị, chủ sử dụng lao động và đoàn viên, người lao động về tình hình, tính chất nguy hiểm, khẩn cấp và tác hại của dịch Covid-19, nhất là những biến chủng mới xuất hiện. Đồng thời, nâng cao tinh thần chủ động phòng chống dịch của công nhân, viên chức, lao động trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Bên cạnh đó, Liên đoàn lao động tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương chỉ đạo các cấp công đoàn tự rà soát, tuân thủ việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, nhất là tại các cơ sở y tế, trường học, khu công nghiệp, nhà máy, các khu vực thường xuyên có hoạt động tập trung đông người. Ngoài ra, hạn chế tổ chức hoạt động có đông người tham gia và lưu ý các biện pháp đảm bảo an toàn cho đoàn viên, người lao động./.