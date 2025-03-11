Thứ Hai, 3/11/2025
Thả hơn 2,3 tấn cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại hồ Mụ Sỹ

Đình Tuyên 03/11/2025 18:11

Chiều 3/11, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An phối hợp với UBND xã Bích Hào tổ chức lễ thả hơn 2,3 tấn cá giống xuống hồ Mụ Sỹ. Hoạt động nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái và nâng cao nhận thức cộng đồng về khai thác bền vững.

Tham dự chương trình có đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, Giáo hội Phật giáo tỉnh, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An, cùng lãnh đạo chính quyền địa phương và đông đảo người dân.

thả cá (3)
Các đại biểu tham dự chương trình thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tại hồ Mụ Sỹ, xã Bích Hào. Ảnh: PV

Hồ Mụ Sỹ có diện tích mặt nước khoảng 8 km², là hồ chứa lớn của xã Bích Hào, giữ vai trò quan trọng trong điều tiết nguồn nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và phát triển thủy sản nội đồng. Đợt thả cá lần này gồm 2.353 kg cá giống thuộc các loài chủ lực như cá trắm cỏ, cá trôi, cá chép, cá mè trắng, cá mè hoa và cá rô phi… Đều là những loài có khả năng thích nghi tốt, sinh trưởng nhanh và mang lại giá trị kinh tế cao. Toàn bộ cá giống được kiểm dịch nghiêm ngặt trước khi thả, bảo đảm chất lượng và an toàn sinh học.

Theo đại diện ngành chức năng, việc thả cá giống không chỉ bổ sung nguồn lợi thủy sản đang suy giảm do tác động của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và khai thác quá mức, mà còn góp phần khôi phục đa dạng sinh học, tái tạo chuỗi thức ăn tự nhiên và cải thiện chất lượng nước thông qua cơ chế lọc sinh học của các loài cá.

thả cá (2)
Đồng chí Trần Xuân Học - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An phát biểu tại chương trình. Ảnh: PV

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Xuân Học - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An nhấn mạnh: “Bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản là nhiệm vụ quan trọng, gắn với mục tiêu gìn giữ môi trường nước và phục hồi hệ sinh thái tự nhiên. Hoạt động thả cá hôm nay là bước đi thiết thực nhằm bổ sung nguồn giống, tạo điều kiện để các loài thủy sản sinh trưởng, phát triển trở lại. Địa phương tiếp tục giám sát, không khai thác tận diệt, tuân thủ quy định để bảo vệ nguồn lợi lâu dài”.

thả cá (4)
Các đại biểu cùng người dân tham gia thả cá giống xuống hồ Mụ Sỹ. Ảnh: PV

Tại chương trình, người dân được tuyên truyền về vai trò của từng loài cá trong việc cân bằng hệ sinh thái, lợi ích kinh tế lâu dài của việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, đồng thời cam kết không khai thác trong thời gian cá giống chưa trưởng thành.

Hoạt động thả hơn 2,3 tấn cá giống tại hồ Mụ Sỹ được xem là bước đi quan trọng trong thực hiện chiến lược phát triển thủy sản bền vững của tỉnh Nghệ An, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng, bảo vệ môi trường nước và hướng tới khai thác thủy sản thân thiện, hiệu quả trong tương lai.

