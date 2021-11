THACO trao tặng cho ngành Y tế Nghệ An 100.000 kit test nhanh Covid-19

Chiều 29/11, tại Sở Y tế Nghệ An, Công ty CP Ô tô Trường Hải (THACO) đã bàn giao 100.000 bộ kit test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 mà đơn vị này trao tặng cho tỉnh Nghệ An chống dịch.

Đại diện THACO trao tặng 100.000 kit test nhanh tới lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An. Ảnh: Tiến Hùng Đại diện cho THACO, ông Hoàng Nghĩa Trọng - Giám đốc Thaco Auto Nghệ An cho biết, trong thời gian qua, với chương trình “Chung tay phòng, chống dịch”, THACO đã tích cực đồng hành với các đơn vị, tổ chức và các chương trình phòng, chống dịch trong cả nước nói chung để hỗ trợ xe y tế và các trang thiết bị, vật tư y tế nhằm góp phần cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh. Đồng thời, thể hiện trách nhiệm xã hội của tập đoàn.



Hiện nay, tình hình dịch bệnh tại tỉnh Nghệ An ngày càng phức tạp, số ca mắc mới liên tục gia tăng. Nhằm hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An thuận tiện trong công tác xét nghiệm nhanh, THACO đã quyết định trao tặng tỉnh Nghệ An 100.000 bộ kit test nhanh kháng nguyên SARSCoV-2, tổng trị giá 7 tỷ đồng.

100.000 kit test nhanh được 2 xe tải chở từ Quảng Nam ra. Ảnh: Tiến Hùng Phát biểu tại buổi tiếp nhận, thay mặt lãnh đạo tỉnh, PGS-TS Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An gửi lời cảm ơn Công ty CP Ô tô Trường Hải đã quan tâm, hỗ trợ tỉnh trong công tác phòng, chống dịch. Người đứng đầu ngành Y tế Nghệ An cho rằng, mọi hỗ trợ vào lúc này đều rất quý giá khi diễn biến dịch bệnh vẫn đang rất phức tạp. Toàn bộ số kit test nhanh này Sở Y tế sẽ lập tức phân bổ cho các địa phương, đơn vị để phục vụ công tác chống dịch. "Nghệ An hy vọng các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tiếp tục chung sức, đồng lòng và tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 để Nghệ An sớm đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới", ông Chỉnh nói.



Đến nay, Nghệ An đã ghi nhận gần 4.500 ca bệnh kể từ đầu đợt dịch. Trong đó, những ngày gần đây số ca nhiễm liên tục đạt đỉnh, vượt ngưỡng 100 ca/ngày. Hiện nay, mỗi ngày toàn tỉnh lấy khoảng 5.000 mẫu để xét nghiệm Covid-19.