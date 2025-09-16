Kinh tế Thái Hòa: Đoàn kết, chung sức phát triển vùng Tây Bắc Nghệ An Giữa vùng Tây Bắc Nghệ An, nơi dòng sông Hiếu lặng lẽ chảy qua những con phố tấp nập, phường Thái Hòa hiện lên như một điểm sáng đầy sức sống. Thành lập từ sự hợp nhất 3 phường Hòa Hiếu, Long Sơn và Quang Phong, Thái Hòa không chỉ là một cái tên mới trên bản đồ hành chính, mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn xa.

Kế thừa thành quả, khắc họa bản sắc riêng

Phường Thái Hòa được thành lập theo Nghị quyết số 1678/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường Hòa Hiếu, Long Sơn, Quang Phong. Với diện tích 27,09 km² và dân số 26.916 người, Thái Hòa hội tụ sức mạnh từ sự đa dạng văn hóa, kinh tế và con người.

Đảng bộ phường chính thức ra đời ngày 01/7/2025 theo Quyết định số 3670-QĐ/TU ngày 18/6/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, gồm 64 tổ chức đảng trực thuộc với 1.623 đảng viên.

Phường Thái Hòa sầm uất nhìn từ trên cao. Ảnh P.V

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, ba phường cũ đối mặt với những thử thách chưa từng có: đại dịch Covid-19 làm gián đoạn sản xuất, lũ lụt gây thiệt hại nặng nề, và biến động thế giới tạo áp lực kinh tế. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo sát sao của cấp ủy và tinh thần đoàn kết của nhân dân, Thái Hòa đã đạt được những thành tựu đáng tự hào.

Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm bình quân hàng năm đạt 7,35%, thu nhập bình quân đầu người ước tính 71,25 triệu đồng vào năm 2025. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm dần nông - lâm - thủy sản. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2021-2025 đạt 273,9 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư trên địa bàn lên tới 4.014 tỷ đồng, khẳng định sức hút mạnh mẽ của Thái Hòa với các nhà đầu tư.

Dịch vụ trở thành động lực kinh tế then chốt, đạt giá trị 1.156 tỷ đồng năm 2025, tăng trưởng bình quân 7,65%. Các ngành như ngân hàng, siêu thị, cho thuê kho bãi, vận tải, ăn uống, làm đẹp phát triển sôi động, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động.

Lễ rước Vạc từ sân tổ chức lễ hội về Đền Làng Vạc và Lễ Đại tế tại đền. Ảnh tư liệu: Hoàng Thủy - Hồ Phương

Đặc biệt, Lễ hội Làng Vạc và giỗ tổ Hùng Vương đã trở thành điểm nhấn văn hóa, thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm, không chỉ lan tỏa giá trị tâm linh mà còn thúc đẩy thương mại - dịch vụ. Giáo dục và y tế ghi dấu ấn với các cơ sở chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân.

Công nghiệp - xây dựng đạt giá trị 623,5 tỷ đồng năm 2025, tăng trưởng bình quân 7,05%. Các ngành gia công may mặc, sản xuất nước khoáng đóng chai, hương Thúy Liễu, mộc dân dụng, khai thác cát sỏi, miến, bánh, bún không chỉ giải quyết việc làm mà còn khẳng định thương hiệu địa phương. Tổng vốn đầu tư xây dựng đạt 247.965 triệu đồng, với các công trình giao thông, trường học, trạm y tế, làm thay đổi diện mạo đô thị.

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao là một trong những mũi nhọn được xác định ở phường Thái Hòa. Ảnh: Nguyên Nguyên

Nông - lâm - thủy sản duy trì ổn định, giá trị tăng thêm 45,9 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 3,82%. Sản lượng lương thực đạt 1.494 tấn/năm, chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển, nuôi cá nước ngọt trên 43,62 ha. Thương hiệu OCOP, đặc biệt là hương Thúy Liễu, mở ra cơ hội xuất khẩu. Diện tích rừng 789,64 ha, độ che phủ 29,16%, không xảy ra cháy rừng nhờ quản lý chặt chẽ. 75 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho hơn 3.550 lượt người dân đã nâng cao năng suất nông nghiệp.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai quyết liệt. Tổ chức 81 hội nghị quán triệt nghị quyết, 6 hội nghị về tác phẩm của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đăng 1.300 tin bài trên các nền tảng số. Xây dựng 38 mô hình “học Bác”, 329 phiên kiểm điểm tự soi tự sửa gắn với Nghị quyết Trung ương 4. Kết nạp 90 đảng viên (100% kế hoạch), chuyển chính thức 108 đảng viên, trao 450 huy hiệu Đảng...

Công tác dân vận lan tỏa tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương. Qua phong trào “Dân vận khéo”, phường Thái Hoà đã biểu dương 21 tập thể, 24 cá nhân. HĐND tổ chức 46 kỳ họp, 244 nghị quyết, 66 tiếp xúc cử tri, 33 giám sát chuyên đề. Cải cách hành chính có bước tiến đáng ghi nhận: ứng dụng VNPT-Office, chữ ký số, Đề án 06, VNeID... Quốc phòng - an ninh vững chắc, hoàn thành 100% tuyển quân.

Bứt phá chiến lược, kiến tạo đô thị trung tâm

Đại hội Đảng bộ phường Thái Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, khơi dậy khát vọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đưa Thái Hòa trở thành đô thị văn minh, trung tâm kinh tế - văn hóa Tây Bắc Nghệ An. Đến năm 2030, phường phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế 10-12%/năm, thu nhập bình quân 100-120 triệu đồng/người, cơ cấu dịch vụ - công nghiệp chiếm 70%, hộ nghèo dưới 1%, lao động qua đào tạo 80%, bảo hiểm y tế toàn dân, tiếp cận Internet 98%.

Phường Thái Hòa từng bước phát triển và hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn

Ba đột phá chiến lược được xác định rõ nét. Thứ nhất, phát triển kinh tế số và xanh. Đẩy mạnh thương hiệu OCOP như hương Thúy Liễu, mở rộng xuất khẩu; thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp, logistics, thương mại điện tử, tạo 400-500 việc làm mới mỗi năm. Xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao, tận dụng 43,62 ha mặt nước nuôi cá, phát triển cây ăn quả đặc sản, kết hợp du lịch sinh thái, nâng sản lượng lương thực vượt 1.500 tấn/năm.

Thứ hai, xây dựng hạ tầng đô thị hiện đại, văn minh. Đầu tư giao thông liên kết vùng, khu dân cư kiểu mẫu, công viên xanh, trung tâm văn hóa đa năng. Ứng dụng công nghệ số như AI, 5G, camera thông minh, dịch vụ công mức 4. Phấn đấu 70% khối đạt chuẩn văn hóa, 98% gia đình văn hóa, 90% gia đình thể thao. Lễ hội Làng Vạc được đầu tư thành sản phẩm du lịch đặc sắc, kết hợp giỗ tổ Hùng Vương, thu hút du khách trong và ngoài tỉnh.

Thứ ba, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và an sinh xã hội. Mở rộng trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng tỷ lệ tốt nghiệp THPT lên 98%. Trang bị hiện đại cho trạm y tế, đảm bảo khám chữa bệnh chất lượng cao. Đào tạo nghề gắn thị trường, tập trung vào may mặc, công nghệ thông tin, hỗ trợ thanh niên và phụ nữ. Tiếp tục đảm bảo chính sách cho người có công, trẻ em khó khăn, người cao tuổi...

25 đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thái Hòa, khóa I, nhiệm kỳ 2025 -2030 ra mắt, nhận nhiệm vụ tại Đại hội. Ảnh tư liệu: Hoàng Long

Quốc phòng - an ninh được củng cố với thế trận toàn dân, nâng chất lượng dân quân, dự bị động viên; phòng chống ma túy, cờ bạc, tín dụng đen; giáo dục quốc phòng cho học sinh, lan tỏa phong trào bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân vận tiếp tục lan tỏa, với các mô hình “Dân vận khéo” và đối thoại nhân dân, đảm bảo giải quyết 100% đơn thư.

Từ những con phố rợp bóng cây bên bờ sông Hiếu đến những khu công nghiệp sôi động, Thái Hòa mang trong mình tinh thần đoàn kết bất diệt, khát vọng bứt phá và ý chí vươn xa. Với truyền thống văn hóa Làng Vạc, sức mạnh kinh tế từ tiềm năng và nội lực, cùng sự đồng lòng của người dân, Thái Hòa không chỉ là một phường mới, mà là "ngọn lửa" tiên phong, góp phần xứng đáng thắp sáng vùng Tây Bắc Nghệ An.