Thái Hòa 'hút' đầu tư đa ngành với định hướng phát triển thành phố trung tâm phía Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tỉnh ủy Nghệ An mới đây đã thống nhất thực hiện Nghị quyết xây dựng và phát triển thị xã Thái Hòa thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An, định hướng này đã tạo nhiều thuận lợi cho thị xã Thái Hòa thu hút đầu tư, tạo đà phát triển. Theo định hướng, xây dựng thị xã Thái Hòa thành đô thị loại III trước năm 2025 đạt tiêu chuẩn thành phố trực thuộc tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2026.