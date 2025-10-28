Thái Hòa và Lê Phương lần đầu đóng vợ chồng sau 10 năm Trong phim 'Cuộc chiến hạ lưu', Thái Hòa vào vai thợ sửa xe cộc cằn còn Lê Phương lột xác với vai diễn cá tính, khác hẳn hình tượng cam chịu trước đây.

Thái Hòa và nỗi sợ 'diễn viên giỏi'

Sau thành công của nhiều dự án điện ảnh, diễn viên Thái Hòa trở lại màn ảnh nhỏ với phim truyền hình 'Cuộc chiến hạ lưu'. Anh vào vai Sáng, một thợ sửa xe và là trụ cột gia đình. Nhân vật có vẻ ngoài cộc lốc, khù khờ nhưng bên trong lại tốt bụng và ẩn chứa nhiều tâm sự.

Diễn viên Thái Hòa trong sự kiện ra mắt phim chiều 20/10.

Chia sẻ về lý do tham gia phim truyền hình, Thái Hòa cho biết anh thích khoảng thời gian được sống lâu hơn trong câu chuyện và nhân vật. Mặc dù được công nhận là một trong những diễn viên hàng đầu, anh khiêm tốn bày tỏ: "Tôi vẫn đang khám phá thêm về diễn xuất. Nghề này sung sướng nhất là khi bản thân hiểu hơn về kỹ năng, về con người mình qua từng vai diễn". Anh cũng thừa nhận mình sợ được khen là diễn viên giỏi.

Lê Phương và màn lột xác với vai diễn cá tính

Trong khi đó, diễn viên Lê Phương tỏ ra hào hứng với vai diễn được xem là khác lạ nhất trong sự nghiệp của cô. Trái ngược với các nhân vật hiền lành, cam chịu thường thấy, vai diễn lần này đánh dấu sự thay đổi 180 độ về tính cách. Chồng của Lê Phương, anh Trung Kiên, cũng bày tỏ sự bất ngờ khi vợ được mời vào một vai diễn cá tính như vậy.

Sự kết hợp trên phim trường sau một thập kỷ

'Cuộc chiến hạ lưu' đánh dấu sự tái hợp của Thái Hòa và Lê Phương sau 10 năm kể từ phim 'Mắt lụa' (2015). Đây cũng là lần đầu tiên cả hai vào vai vợ chồng trên màn ảnh.

Diễn viên Thái Hòa - Lê Phương lần đầu đóng vợ chồng trên phim.

Lê Phương cho biết cô học hỏi được nhiều điều từ thái độ chuyên nghiệp của Thái Hòa. Tuy nhiên, cô cũng tiết lộ bạn diễn thường có thói quen thay đổi thoại hoặc tình tiết giữa các cảnh quay, đòi hỏi cô phải luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng biến. Về phía mình, Thái Hòa giải thích rằng anh làm vậy để tránh sự lặp lại màu sắc diễn xuất. Anh cũng đánh giá cao sự chuyên nghiệp và hết mình của Lê Phương trong việc hoàn thiện vai diễn.

'Cuộc chiến hạ lưu': Cảm hứng từ tác phẩm 'Vợ nhặt'

Bộ phim kể về một gia đình nghèo ba thế hệ sống giữa đô thị, đối mặt với nguy cơ mất đi nơi ở duy nhất. Từ đây, những mâu thuẫn và bí mật gia đình dần được hé lộ qua những tình huống bi hài. Kịch bản phim được lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học 'Vợ nhặt' của nhà văn Kim Lân.

Diễn viên Lê Phương, NSƯT Kim Phương, Thái Hòa. (từ trái qua)

Phim có độ dài 12 tập, do Mr. Tô đạo diễn. Ngoài Thái Hòa và Lê Phương, phim còn có sự tham gia của các diễn viên như NSND Thanh Nam, NSƯT Kim Phương, Tiểu Bảo Quốc, Trịnh Thảo, Trần Nhậm và Ngọc Trai. 'Cuộc chiến hạ lưu' sẽ được phát sóng lúc 20h thứ Năm và thứ Sáu hàng tuần trên VieON, bắt đầu từ ngày 23/10.