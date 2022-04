Thái Lan gặp ĐT futsal Việt Nam; Bàn thắng đẹp từ giữa sân của cầu thủ U19 Việt Nam

Thắng nghẹt thở Malaysia, Thái Lan hẹn ĐT futsal Việt Nam ở bán kết giải futsal ĐNÁ

Thái Lan đã giành chiến thắng kịch tính với tỷ số 4-2 trước Malaysia ở trận đấu cuối cùng vòng bảng, qua đó đoạt vé vào bán kết với ngôi nhất bảng A. Với kết quả này, đội chủ nhà sẽ gặp ĐT futsal Việt Nam ở trận bán kết diễn ra lúc 17h00 ngày 8/4.

Sài Gòn FC và Long An đi tiếp tại Cúp QG 2022



Ở hai trận đấu tại vòng loại cúp QG 2022 diễn ra chiều ngày 6/4, Sài Gòn FC và Long An đã giành quyền đi tiếp khi đánh bại lần lượt Huế và Khánh Hòa.



Sài Gòn FC (trái) đã giành quyền đi tiếp tại Cúp QG. Trên sân Tự Do, Sài Gòn FC đã thị uy sức mạnh của mình trước đội hạng Nhất Huế được đánh giá nằm cửa dưới. Ở các phút 62, 64 và 76, Cao Văn Triền, Hữu Sơn và Việt Phong đã liên tiếp ghi 3 bàn thắng ấn định tỷ số 5-0 cho Sài Gòn FC.



Cùng chiều trên sân Long An là cuộc đọ sức giữa 2 đội bóng đến từ hạng Nhất là Long An và Khánh Hòa. Nỗ lực của đội bóng xứ Tân An đã được đền đáp ở phút 40 với pha lập công duy nhất của Ngô Hoàng Anh.

Barca nhắm được mục tiêu chuẩn bị thay thế Dembele

Do không chắc có thể giữ chân chuyên gia chạy cánh Ousmane Dembele, BLĐ CLB Barcelona đang xem xét khả năng sẽ thay thế cầu thủ này bằng Raphinha là mắt xích quan trọng bậc nhất của Leeds United hiện giờ.