Thái Lan so tài Brazil trước SEA Games 33, giải SAT 11-15/11 Thái Lan đối đầu Brazil tại Giải vô địch Futsal SAT Thái Lan 2025 ở Nakhon Ratchasima (11–15/11), chuẩn bị cho SEA Games 33 và World Cup futsal nữ 2025.

Giữa tháng 11, đội tuyển futsal nữ Thái Lan sẽ chạm trán Brazil — đội tuyển được đánh giá mạnh nhất thế giới hiện tại — trong khuôn khổ Giải vô địch Futsal SAT Thái Lan 2025 diễn ra tại Nakhon Ratchasima từ ngày 11 đến 15/11. Đây là bước chạy đà trực tiếp cho SEA Games 33, đồng thời diễn ra ngay trước World Cup futsal nữ 2025 (21/11–7/12).

ĐT futsal nữ Thái Lan đá giao hữu với Brazil trong tháng 11

Giải vô địch Futsal SAT Thái Lan 2025: đối thủ và mốc thời gian

Thái Lan tổ chức giải đấu tại Nakhon Ratchasima từ 11–15/11/2025, mời hai khách mời là New Zealand và Brazil. Sự hiện diện của Brazil mang lại cữ dượt chất lượng cao cho đội chủ nhà trước các mục tiêu tháng 11–12.

World Cup futsal nữ 2025: lịch thi đấu và bảng đấu

Ngay sau giải SAT, Thái Lan cùng Philippines bước vào World Cup futsal nữ 2025 (21/11–7/12).

Bảng Đội tuyển Bảng B Thái Lan, Tây Ban Nha, Colombia, Canada Bảng A Philippines (chủ nhà), Ba Lan, Maroc, Argentina

SEA Games 33: bức tranh cạnh tranh môn futsal nữ

Cuộc đọ sức với Brazil được coi là bước chuẩn bị kỹ lưỡng cho SEA Games 33. Ở khu vực, Thái Lan và Việt Nam là hai ứng viên hàng đầu cho HCV, trong đó đội tuyển futsal nữ Việt Nam đang là đương kim vô địch Đông Nam Á.

Bốc thăm SEA Games 33

Bảng Đội tuyển Bảng A Thái Lan, Malaysia, Philippines Bảng B Việt Nam, Myanmar (hạng 48 thế giới), Indonesia (hạng 52 thế giới)

Bảng B được đánh giá cân bằng khi cả Myanmar và Indonesia đều tiến bộ và từng gây khó khăn cho Việt Nam tại các kỳ SEA Games gần đây.

Thái Lan nằm ở bảng A, Việt Nam ở bảng B môn futsal nữ SEA Games 33

ĐT futsal nữ Việt Nam: lịch chuẩn bị và nhân sự

Hội quân: 02/11; bắt đầu tập luyện từ 03/11.

Mục tiêu: chinh phục SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12.

Kế hoạch: hơn 4 tuần chuẩn bị; tập huấn tại Trung Quốc đầu tháng 12, dự kiến có hai trận giao hữu với đội tuyển futsal nữ Trung Quốc.

Nhân sự nòng cốt gồm các cầu thủ từng dự VCK futsal nữ châu Á 2025, bổ sung một số gương mặt trẻ: Trần Tuyết Mai, Lâm Thị Xuân, Nguyễn Thị Kim Phương (CLB Futsal Thái Sơn Nam TP.HCM); Nguyễn Huỳnh Như (Trung Tâm TDTT Thống Nhất); Nguyễn Phương Anh (Sở VH&TT Ninh Bình).

Tác động tổng quan

Việc Thái Lan thi đấu với Brazil ngay trước thềm hai giải lớn giúp định vị lại năng lực so với chuẩn mực cao nhất, đồng thời tạo bối cảnh cạnh tranh rõ ràng cho khu vực khi Việt Nam, Thái Lan cùng hướng tới mục tiêu cao nhất tại SEA Games 33.