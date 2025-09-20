Thể thao Thái Sơn Bắc đăng quang giải futsal vô địch U20 QG 2025; Tây Ban Nha hất Argentina khỏi đỉnh bảng FIFA Thái Sơn Bắc đăng quang giải futsal vô địch U20 QG 2025; Xác định 8 đội vào tứ kết Giải vô địch U17 quốc gia 2025; Tây Ban Nha hất Argentina khỏi đỉnh bảng FIFA... là những thông tin thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Thái Sơn Bắc đăng quang giải futsal vô địch U20 quốc gia 2025

Thắng đối thủ Thái Sơn Nam với tỷ số 3-2, đội bóng trẻ Thái Sơn Bắc đã chính thức đăng quang tại giải futsal vô địch U20 quốc gia 2025 vừa kết thúc vào chiều tối 19/9.

Trận chung kết của giải futsal vô địch U20 QG 2025 đã diễn ra giữa hai kỳ phùng địch thủ Thái Sơn Bắc và Thái Sơn Nam. Ngay từ lúc mở màn, đội bóng trẻ Thái Sơn Nam đã tràn lên nắm thế trận và liên tục vây hãm khung thành của Thái Sơn Bắc. Nhiều cơ hội được tạo ra nhưng sự vội vã đã khiến những cú dứt điểm của Thái Sơn Nam chưa thể thành bàn. Ngược lại, sau vài phút choáng váng vì màn đánh phủ đầu của đối thủ, Thái Sơn Bắc đã lấy lại thế cân bằng và triển khai những miếng đánh trên phần sân của Thái Sơn Nam.

Thái Sơn Bắc giành cúp vô địch Giải futsal vô địch U20 quốc gia 2025. Ảnh: VFF

Trận đấu diễn ra hấp dẫn với những pha “ăn miếng, trả miếng” liên tục từ cầu thủ hai đội, nhưng hơn nửa hiệp đấu đầu tiên, điều khán giả cần là bàn thắng vẫn chưa đến. Mãi đến phút 14, Tiến Hùng đã có cú ra chân mở tỷ số trận đấu cho Thái Sơn Nam từ một pha phối hợp tấn công cực nhanh của các đồng đội. Bàn thắng khiến các cầu thủ Thái Sơn Bắc choáng váng và buộc phải đẩy cao sức ép để tấn công hòng tìm bàn gỡ. Khi hiệp một còn 8 giây nữa kết thúc, Nhân Nam đã cân bằng tỷ số 1-1 cho Thái Sơn Bắc.

Thế trận cân bằng khiến hiệp hai diễn ra hấp dẫn hơn. Dẫu vậy, Thái Sơn Nam vẫn là những người chơi chủ động và có những đường tấn công tốt hơn. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra ở phút 25 khi từ một pha tấn công, Hữu Bắc đã có cú dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1 cho Thái Sơn Bắc. Tuy nhiên, niềm vui của họ không kéo dài quá lâu vì chỉ chưa đến 10 giây sau, Hoàng Phong đã san bằng tỷ số 2-2 cho Thái Sơn Nam.

Khoảng thời gian sau đó, cuộc so kè giữa hai đội càng thêm hấp dẫn với những pha tổ chức tấn công liên tiếp, nhưng bàn thắng vẫn chưa có thêm khiến các cầu thủ sốt ruột, nên càng đẩy nhanh sức ép về phía khung thành của nhau. Phút 38, Hữu Bắc đã bất ngờ có cú đột phá rồi dứt điểm nâng tỷ số lên 3-2 cho Thái Sơn Bắc. Đây cũng là bàn thắng thứ hai của anh ở trận chung kết. Sau đó, các cầu thủ Thái Sơn Nam đã nỗ lực để lật ngược thế cờ nhưng bất thành. Với chiến thắng chung cuộc 3-2, Thái Sơn Bắc đã lên ngôi vô địch của giải.

Xác định 8 đội vào tứ kết Giải vô địch U17 quốc gia 2025

Chiều 19/9, lượt trận cuối bảng A vòng chung kết Giải bóng đá vô địch U17 quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2025 đã khép lại, qua đó xác định đầy đủ tám đội giành quyền vào tứ kết.

Trên sân vận động Bà Rịa, cuộc đối đầu giữa U17 Thành phố Hồ Chí Minh và U17 Thép Xanh Nam Định diễn ra cân bằng. Đội chủ nhà kiểm soát thế trận tốt hơn nhưng không tận dụng được các cơ hội rõ ràng mà Quang Khôi, Quang Hưng hay Phú Ngọc tạo ra.

Bước sang hiệp 2, U17 Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ép sân song vẫn không xuyên thủng được hàng thủ chơi kỷ luật của đại diện thành Nam. Hòa 0-0, U17 Thép Xanh Nam Định giành 4 điểm sau ba lượt trận và trở thành một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất lọt vào tứ kết.

2.U17 Thép Xanh Nam Định và U17 Thành phố Hồ Chí Minh cùng vào tứ kết. Ảnh: VFF

Ở trận đấu còn lại, U17 SHB Đà Nẵng gặp U17 Công an Hà Nội. Quyết tâm giành trọn 3 điểm, U17 Công an Hà Nội nhập cuộc chủ động và liên tục dồn ép đối phương.

Tuy nhiên, chính U17 SHB Đà Nẵng mới là đội mở tỷ số sau cú dứt điểm cận thành của Xuân Phúc ở phút 49. Nỗ lực tìm bàn gỡ giúp U17 Công an Hà Nội có bàn san bằng tỷ số 1-1 ở phút 69 do công của Long Nhật.

Tuy vậy, đúng vào phút bù giờ cuối cùng, Anh Lực ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho U17 SHB Đà Nẵng. Với chỉ 1 điểm sau 3 lượt trận, U17 Công an Hà Nội chính thức dừng bước tại vòng bảng.

Khép lại vòng đấu bảng, U17 SHB Đà Nẵng dẫn đầu bảng A với 6 điểm, U17 Thành phố Hồ Chí Minh đứng nhì với 5 điểm, trong khi U17 Thép Xanh Nam Định xếp thứ ba với 4 điểm. U17 Công an Hà Nội xếp cuối bảng với 1 điểm.

Cùng với kết quả từ các bảng B và C, danh sách 8 đội góp mặt ở vòng tứ kết gồm: U17 SHB Đà Nẵng, U17 Thành phố Hồ Chí Minh, U17 Thép Xanh Nam Định, U17 Sông Lam Nghệ An, U17 Hà Nội, U17 PVF-Công an nhân dân, U17 Thể Công Viettel và U17 An Giang.

Tây Ban Nha hất Argentina khỏi đỉnh bảng FIFA

Đội tuyển Tây Ban Nha của Lamine Yamal đã trở lại đỉnh cao bóng đá thế giới, chiếm ngôi đầu trên bảng xếp hạng FIFA nam từ Argentina trong lần cập nhật mới nhất. Đây là lần đầu tiên La Roja đứng số 1 kể từ năm 2014.

Sự thăng tiến của Tây Ban Nha đến sau những chiến thắng quan trọng trước Thổ Nhĩ Kỳ và Bulgaria ở vòng loại World Cup 2026, chấm dứt chuỗi hai năm thống trị của nhà đương kim vô địch thế giới.

2.Tây Ban Nha đang là ứng viên số 1 cho chức vô địch World Cup 2026

Trong khi đó, Argentina tụt xuống vị trí thứ ba sau thất bại đắt giá trước Ecuador, trong khi Pháp vươn lên đứng thứ hai trên bảng xếp hạng FIFA tháng 9.

Sự trở lại mạnh mẽ của Tây Ban Nha là cú hích lớn trước thềm World Cup 2026, giải đấu mà họ sẽ tham dự với tư cách đương kim vô địch châu Âu.

Về phía Argentina, việc mất ngôi đầu không làm thay đổi thực tế họ vẫn là nhà vô địch thế giới, nhưng nó đặt ra câu hỏi về tính ổn định khi bước vào hành trình bảo vệ danh hiệu tại Bắc Mỹ vào năm tới.

Ở nhóm sau, tuyển Anh giữ vững vị trí thứ tư, trong khi Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo leo lên hạng năm, vượt qua Brazil, đội bóng hiện tụt xuống thứ sáu sau chuỗi kết quả thất vọng.

Morocco và Nhật Bản tiếp tục là những đại diện dẫn đầu của châu Phi và châu Á, cho thấy sức mạnh ngày càng lớn trên bình diện toàn cầu. Tại khu vực CONCACAF, Mexico vẫn dẫn đầu ở vị trí thứ 14, xếp trên tuyển Mỹ (16).

Mọi sự chú ý giờ đây hướng về bản cập nhật bảng xếp hạng FIFA vào tháng 11, thời điểm sẽ quyết định các nhóm hạt giống quan trọng cho kỳ World Cup mở rộng 48 đội.

Lễ bốc thăm của giải đấu sẽ diễn ra ngày 5/12 tại Washington. Với khoảng cách rất sít sao ở nhóm đầu, cuộc đua tranh ngôi vương thế giới vẫn còn lâu mới ngã ngũ.