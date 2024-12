Kinh tế ThaiBinh Seed: Nhiều giống lúa xuất sắc vụ xuân 2025 Các giống lúa TBR97, TBR 87, TBR 88 có nhiều đặc tính nổi bật, ngắn ngày nhất trong bộ giống lúa đang gieo cấy tại tỉnh Thái Bình và nhiều tỉnh, thành, giúp thu hoạch sớm để triển khai trồng cây vụ đông ưa ấm.

Các giống lúa TBR 97 và TBR 87, TBR 88 lên ngôi

Theo đại diện Công ty TNHH ThaiBinh Seed Miền Trung - Tây Nguyên, giống lúa TBR97 là sản phẩm thuộc bản quyền của Tập đoàn ThaiBinh Seed, được công nhận giống quốc gia từ ngày 1/8/2022. Đây là giống lúa thuần cảm ôn, thích ứng rộng, chịu thâm canh.

Trạm Khuyến nông huyện Ea Súp (Đắk Lắk) khảo nghiệm vụ xuân 2024 cho biết: Ruộng mô hình không bị đổ ngã do cây lúa TBR97 có thân to, chắc, khỏe, chiều cao cây vừa phải nên chống đổ ngã khá tốt.

Giống lúa TBR97 chống chịu sâu bệnh tốt, sinh trưởng phát triển mạnh, bộ lá xanh, đẹp, hầu như không bị sâu bệnh phá hoại. Lúa trổ nhanh, tập trung, bông to, dài, nhiều dé, đóng hạt dày, hạt khá to, dài, màu vàng sáng, tỷ lệ hạt chắc cao, chất lượng cơm ngon.

Giống lúa TBR 97 nổi trội trong vụ xuân 2025. Ảnh: ThaiBinh Seed

“Nhìn chung giống lúa TBR97 thích hợp với điều kiện tự nhiên tại huyện Ea Súp, lượng giống gieo sạ ít, lúa sinh trưởng khỏe, ít sâu bệnh hại và cho năng suất cao, chất lượng gạo tốt. Do đó, bà con nông dân nên mạnh dạn đưa giống lúa TBR97 vào sản xuất đại trà, vì giống lúa này đã được Bộ NN&PTNT công nhận từ năm 2022. Đề nghị lãnh đạo địa phương cần có định hướng chỉ đạo, hỗ trợ để giống lúa TBR97 được đưa vào sản xuất rộng rãi ở các xã trong huyện trong thời gian tới”, lãnh đạo Trạm Khuyến nông huyện Ea Súp nói.

Giống lúa TBR97 có thời gian sinh trưởng ngắn, vụ đông - xuân từ 105 -110 ngày, vụ hè - Thu từ 95 - 100 ngày; chống chịu tốt với điều kiện thời tiết bất thuận và sâu bệnh hại, đặc biệt là bệnh đạo ôn và bạc lá.

Lúa cứng cây, chống đổ ngã rất tốt, đẻ nhánh khỏe, trổ bông tập trung, bông dày, tỷ lệ hạt chắc cao; chiều cao cây lúa trung bình 90 - 95cm, có thể trụ vững trước gió to... Giống lúa TBR97 cho năng suất cao, đạt 70 - 75 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt 90 tạ/ha; gạo trong, cơm mềm, đậm đà và có mùi thơm.

Giống lúa TBR97 chịu thâm canh, đẻ nhánh khỏe, cứng cây, chiều cao cây vừa phải, tỷ lệ chắc trên bông cao, phù hợp sản xuất cả 2 vụ/năm. Đặc biệt, giống lúa TBR97 chịu nắng nóng, hạn chế đổ ngã, rất thích hợp cho sản xuất vụ hè - thu. Giống lúa TBR97 ít nhiễm các loại sâu bệnh hại. Hiện nay, các xã trong huyện đang sản xuất đại trà giống lúa TBR97 hầu như không bị bệnh, rất ít sử dụng thuốc BVTV”, đại diện Công ty TNHH ThaiBinh Seed - Miền Trung - Tây Nguyên thông tin".

Giống lúa TBR97 đã được khảo nghiệm tại Nghệ An từ năm 2022 ở huyện Đô Lương. Qua so sánh, Trung tâm Khuyến nông Nghệ An cho biết: Trên cùng địa bàn, giống lúa TBR 97 có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt, thích hợp với điều kiện đất đai và khí hậu, chống chịu tốt hơn các giống gieo cấy trên cùng điều kiện, đặc biệt là khả năng kháng bệnh đạo ôn rất tốt, trong khi các giống gieo cấy trên cùng điều kiện đều phải phun 3-4 lần thuốc trừ đạo ôn thì giống TBR 97 không phải phun lần nào.

Thời gian sinh trưởng trong vụ xuân 2022 là 122 ngày, ngắn hơn các giống lúa khác trên địa bàn từ 5-7 ngày nên có thể gieo cấy 2 vụ trong năm. Qua kết quả thu hoạch tại ruộng cho thấy năng suất của giống lúa này rất cao (64-72 tạ/ha). Giống lúa này hiện nay đã được gieo trồng ở nhiều huyện tại Nghệ An.

Giống lúa TBR97 phát triển tốt, đạt năng suất cao. Ảnh: P.V

Giống lúa TBR87 là giống lúa cảm ôn, thích ứng rộng, có thời gian sinh trưởng ngắn: Ở các tỉnh phía Bắc: Vụ xuân từ 120 - 130 ngày, vụ mùa từ 100 - 105 ngày; Các tỉnh Trung, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Vụ đông - xuân từ 105 - 110 ngày, vụ Hè - Thu từ 95 - 100 ngày; Ở Nam Bộ từ 95 - 100 ngày.

Chiều cao cây 100 - 120cm, dạng hình gọn, trổ bông tập trung, màu vàng sáng. Khối lượng 1.000 hạt, tương ứng 22,0 - 24,0 gam.

Giống lúa này có gen kháng đạo ôn và bạc lá, giúp chống chịu tốt với bệnh đạo ôn và bạc lá. Giống cho năng suất cao, trung bình đạt từ 70-75 tạ/ha. Thâm canh tốt có thể lên tới 90-95 tạ/ha. Giống lúa TBR87 có hạt gạo trong, cơm mềm đậm và có mùi thơm đặc trưng.

Một giống lúa thuần nữa được ThaiBinh Seed chọn tạo thành công có tên gọi TBR88 có một số đặc tính riêng biệt như: Sản xuất được cả 2 vụ trong năm, đây là giống lúa cảm ôn, chịu thâm canh cao.

Tỷ lệ gạo lật đạt từ 80-83%; tỷ lệ gạo xát đạt từ 65-73%; tỷ lệ gạo nguyên đạt từ 75-80%. Hạt gạo thon, cơm ngon, mềm, đậm và có mùi thơm nhẹ.

Được biết, thời gian sinh trưởng của giống lúa TBR88 ở các tỉnh phía Bắc: Vụ xuân từ 130-135 ngày, vụ mùa từ 105-110 ngày. Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ: Vụ đông - xuân từ 115-120 ngày, vụ hè - thu từ 100-105 ngày. Các tỉnh Tây Nguyên: Vụ đông - xuân từ 120-125 ngày và vụ hè - thu từ 100-105 ngày.

Nhiều giống cây vượt trội

Thông tin từ ThaiBinh Seed, riêng vụ đông - xuân năm nay, tập đoàn đã đưa ra khảo nghiệm diện rộng với tổng lượng giống khảo nghiệm hơn chục tấn giống cây trồng các loại, với tổng số 22 giống. Trong đó, có 14 giống lúa thuần, 6 giống lúa lai, 2 giống màu. Tổng số mô hình trình diễn là 200 điểm tại 45 tỉnh, thành phố trên cả nước. Phổ biến như các giống lúa TBR 225, BC15, Thái Xuyên 111... Bên cạnh đó, còn nhiều giống ngô, giống rau.

Giống lúa TBR 25 với nhiều ưu điểm trong vụ xuân năm 2025. Ảnh: P.V

Qua đánh giá, các giống lúa đều có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, nhiều giống lúa có gen kháng đã thể hiện được ưu thế trên đồng ruộng. Đáng chú ý, năng suất đều cao hơn các giống đại trà khác (trung bình từ 65-70 tạ/ha). Điều đáng nói, các giống lúa mới của ThaiBinh Seed đều có tỷ lệ gạo nguyên cao từ 68-70%, chất lượng gạo ngon, cơm mềm, có mùi thơm được người dân ưa chuộng.

Bên cạnh đó, ThaiBinh Seed còn sở hữu giống ngô nếp lai TBM135, bắp siêu to, hạt siêu dẻo. Là giống ngô nếp được nghiên cứu có thời gian sinh trưởng ngắn, có thể gieo trồng quanh năm. Thời gian từ lúc gieo đến thu hoạch bắp tươi là 70 - 80 ngày. Chiều cao cây và chiều cao đóng bắp thấp, bộ rễ chân kiềng khỏe, giúp cho cây có khả năng chống đổ tốt.

Ngô sinh trưởng phát triển khỏe, bộ lá xanh bền đến lúc thu hoạch giúp cho giống vừa thu hoạch bắp tươi, vừa cho thu hoạch thân lá làm thức ăn chăn nuôi. Giống ngô này có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, đặc biệt, chống chịu tốt với bệnh gỉ sắt, một loại bệnh thường gây hại nặng trên các giống ngô nếp đại trà. Năng suất bắp tươi cao: Trung bình đạt 106 - 144 tạ/ha, thâm canh.

Hiện vụ xuân 2025, lúa thuần TBR225 được sản xuất ở các xã: Xuân Thành, Văn Thành, Thọ Thành, Nam Thành, Bắc Thành... (Yên Thành). Lúa lai được sản xuất tại Quỳnh Hậu, Quỳnh Tam, Ngọc Sơn, Quỳnh Lâm, Quỳnh Giang, Quỳnh Mỹ... (Quỳnh Lưu), Diễn Mỹ, Diễn Yên, Diễn Trường, Diễn Lâm, Diễn Trung (Diễn Châu). Lúa thuần TBR97 được sản xuất tại các xã của huyện Đô Lương: Yên Sơn, Thượng Sơn, Lạc Sơn, Hoà Sơn, Thái Sơn, Bồi Sơn.