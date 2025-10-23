Kinh tế ThaiBinh Seed và các giống lúa chống chịu với khí hậu Biến đổi khí hậu và thiên tai đặt ra yêu cầu cấp thiết cho sản xuất nông nghiệp. Với cây lúa - ngành hàng chủ lực - chọn giống phù hợp, năng suất cao là chìa khóa đảm bảo an ninh lương thực và nâng cao giá trị gạo Việt.

Trước thực tế đó, ThaiBinh Seed – một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực chọn tạo, sản xuất và cung ứng giống cây trồng tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong bằng những kết quả thực tiễn rõ rệt.

Không chỉ tập trung phát triển các giống lúa chất lượng cao, ThaiBinh Seed còn đẩy mạnh phối hợp với các địa phương, tổ chức nông dân, hợp tác xã để chuyển giao đồng bộ quy trình kỹ thuật, giúp bà con khai thác tối đa tiềm năng của giống, giảm thiểu rủi ro và tăng hiệu quả kinh tế.

Vụ mùa 2025 được đánh giá là một trong những vụ mùa khó khăn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Miền Bắc liên tiếp hứng chịu 3 cơn bão lớn - Ragasa, Bualoi và Matmo... gây ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất lúa. Tại nhiều địa phương, mưa lớn kéo dài đúng giai đoạn trổ bông, vào chắc khiến hàng nghìn ha lúa bị đổ ngã, gãy thân, giảm năng suất nghiêm trọng. Tuy nhiên, tại các mô hình trình diễn giống lúa của ThaiBinh Seed – đặc biệt là tại Viện Nghiên cứu cây trồng của Tập đoàn đặt tại Hưng Yên tình hình lại khả quan hơn nhiều.

Dù chịu ảnh hưởng tương tự về thời tiết, các giống lúa của ThaiBinh Seed vẫn phát triển tốt, đứng vững, trỗ bông đồng đều, tỷ lệ hạt chắc cao, ít sâu bệnh. Đây là minh chứng rõ ràng cho khả năng chống chịu vượt trội và tính ổn định của các giống đã được chọn tạo bài bản, thử nghiệm thực tế qua nhiều mùa vụ và vùng sinh thái khác nhau.

Không chỉ thể hiện khả năng chống chịu thời tiết, các giống như TBR97, TBR225, TBR39, BC15-09… còn được đánh giá cao về năng suất, chất lượng gạo và hiệu quả canh tác. Trong đó, giống lúa TBR97 đã và đang trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều địa phương nhờ đặc tính ngắn ngày, cứng cây, chống chịu tốt với sâu bệnh, năng suất ổn định và chất lượng gạo trắng trong, mềm cơm, phù hợp thị hiếu thị trường.

Bà Trần Thị Trà - Tổng Giám đốc Tập đoàn ThaiBinh Seed nhấn mạnh: “Sau khi tỉnh Thái Bình và Hưng Yên sáp nhập, ThaiBinh Seed cam kết tiếp tục đồng hành cùng ngành Nông nghiệp tỉnh Hưng Yên trên hành trình phát triển bền vững. Chúng tôi tập trung vào 4 định hướng chính: Hợp tác với các sở, ngành và địa phương để xây dựng cơ cấu giống phù hợp và phát triển vùng nguyên liệu hiệu quả; đồng hành cùng nông dân và hợp tác xã thông qua các chương trình liên kết sản xuất - tiêu thụ, tập huấn kỹ thuật canh tác giống mới để nâng cao năng suất và giảm chi phí; tăng cường nghiên cứu lai tạo giống thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp sinh thái; phát triển chuỗi giá trị nông sản địa phương với nhà máy chế biến hiện đại và xây dựng thương hiệu gạo truy xuất nguồn gốc rõ ràng. ThaiBinh Seed mong muốn trở thành đối tác tin cậy, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại và bền vững trong cả nước”.

Hiện tại, bộ giống lúa của ThaiBinh Seed đã có mặt tại hầu hết các tỉnh trồng lúa trọng điểm ở đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và một phần Nam Trung Bộ. Tập đoàn cũng đã và đang phối hợp chặt chẽ với các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Giống, Trung tâm Khuyến nông các tỉnh như Thái Bình, Hưng Yên, Nam Định, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… để thực hiện khảo nghiệm, nhân rộng mô hình và tổ chức các hội thảo đầu bờ, tập huấn kỹ thuật cho nông dân.

Một trong những điểm đặc biệt trong cách làm của ThaiBinh Seed là cam kết cung cấp giống từ nguồn chính thống, sản xuất theo quy trình ba cấp (nguyên chủng – xác nhận – thương phẩm), có kiểm định chặt chẽ về độ thuần, sức nảy mầm và chất lượng hạt giống. Nhờ vậy, các giống khi đến tay bà con đều đảm bảo độ ổn định cao, không pha tạp, không lẫn giống giả – giống nhái – một vấn nạn đang gây nhiều thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp hiện nay.

Các đại biểu tham quan cánh đồng lúa ở Hưng Yên. Ảnh: ThaiBinh Seed. Ảnh: ThaiBinh Seed.

Bên cạnh chất lượng giống, ThaiBinh Seed cũng đặc biệt chú trọng tới việc chuyển giao quy trình kỹ thuật, hướng dẫn canh tác phù hợp với từng vùng sinh thái. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Tập đoàn phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn tại địa phương tổ chức tập huấn, hội thảo, thăm đồng thường xuyên nhằm giúp nông dân nắm chắc quy trình chăm sóc, bón phân hợp lý, phòng trừ sâu bệnh chủ động, từ đó giảm chi phí đầu vào và nâng cao hiệu quả canh tác.

Kết quả thực tế tại các mô hình cho thấy, năng suất lúa của các giống do ThaiBinh Seed cung cấp đều đạt từ 65 – 78 tạ/ha, thậm chí vượt 8 tấn/ha tại một số vùng thâm canh tốt. So với giống cũ, mức tăng năng suất từ 10 – 20%, trong khi chi phí giống giảm nhờ lượng gieo sạ thấp hơn, kỹ thuật canh tác đơn giản, dễ áp dụng đại trà.

Không dừng lại ở sản xuất giống, ThaiBinh Seed đang từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị lúa gạo theo hướng hiện đại và bền vững. Tập đoàn đang triển khai xây dựng nhà máy chế biến gạo hiện đại tại tỉnh Hưng Yên, gắn với quy hoạch vùng nguyên liệu chất lượng cao, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu gạo vùng trồng. Đây là bước đi chiến lược nhằm nâng cao giá trị hạt gạo, đưa nông sản Việt tiếp cận sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Các giống lúa của tập đoàn cho năng suất cao tại Hưng Yên. Ảnh: Thuỳ Linh



Bên cạnh đó, ThaiBinh Seed cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý giống, điều hành vùng nguyên liệu và cung ứng sản phẩm. Từ khâu sản xuất giống, đóng gói, bảo quản tới phân phối đều được số hóa, minh bạch và kiểm soát chặt chẽ. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn giúp người nông dân, hợp tác xã dễ dàng truy xuất, cập nhật thông tin, từ đó yên tâm trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Điều quan trọng hơn cả, thành công của ThaiBinh Seed không chỉ nằm ở việc phát triển những giống lúa tốt, mà ở cách làm bài bản, đồng bộ, lấy người nông dân làm trung tâm. Sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp – chính quyền địa phương – hợp tác xã – nông dân đã tạo nên một mô hình liên kết bền vững, hiệu quả, giúp giảm thiểu rủi ro và tăng giá trị trong sản xuất nông nghiệp.

Những gì ThaiBinh Seed đang làm cho thấy một tầm nhìn xa: Sản xuất nông nghiệp cần có sự dẫn dắt bằng khoa học, sự hỗ trợ từ doanh nghiệp mạnh và sự chủ động thay đổi tư duy từ người nông dân.

Mùa vụ 2025 – 2026 đang đến gần. Trong bối cảnh thời tiết vẫn còn tiềm ẩn nhiều bất ổn, việc chọn đúng giống, canh tác đúng cách, liên kết chặt chẽ giữa các bên sẽ tiếp tục là chìa khóa để đảm bảo thành công. Với sự chuẩn bị đầy đủ từ giống chất lượng cao, nguồn cung ổn định, quy trình kỹ thuật bài bản và chuỗi giá trị đồng bộ, ThaiBinh Seed tiếp tục cam kết đồng hành cùng ngành nông nghiệp Việt Nam, cùng bà con nông dân vững bước trên con đường phát triển bền vững.