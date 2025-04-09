Thứ Năm, 4/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Tin tức

Thảm kịch du lịch Lisbon: Tàu leo núi trật đường ray, ít nhất 15 du khách thiệt mạng

Quốc Duẩn 04/09/2025 12:21

Lisbon chìm trong tang thương sau thảm kịch tàu leo núi trăm tuổi trật bánh kinh hoàng. Ít nhất 15 người thiệt mạng, nhiều nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát

Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào chiều tối thứ Tư đã biến một địa điểm du lịch nổi tiếng của thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha thành hiện trường thảm khốc. Toa tàu leo núi Glória Funicular bất ngờ trật bánh, lao khỏi đường ray và lật nghiêng, cướp đi sinh mạng của ít nhất 15 người và khiến nhiều người khác bị thương.

File:Gloria Funicular (14025314679).jpg - Wikimedia Commons

Các đội cứu hộ khẩn trương có mặt để ứng cứu những nạn nhân còn mắc kẹt bên trong. Khung cảnh hiện trường vô cùng hỗn loạn với khói bụi mù mịt và tiếng kêu cứu tuyệt vọng.

Các video được đăng tải lên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng ngay sau vụ việc. Toa tàu nằm lật nghiêng, biến dạng trong khi hành khách cố gắng thoát thân bằng cách trèo qua cửa sổ. Lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và nhân viên y tế nhanh chóng phong tỏa khu vực, tiến hành công tác cứu nạn trong đêm.

“Hôm nay là một ngày bi thảm đối với thành phố chúng ta. Toàn bộ lực lượng chức năng đang tập trung tại hiện trường để hỗ trợ các nạn nhân”, Thị trưởng Lisbon Carlos Moedas chia sẻ với sự xúc động.

9dc4b9e65fc32ae536cbfc9f89c0341c.webp

Tàu leo núi Glória không chỉ là phương tiện di chuyển mà đã trở thành một biểu tượng du lịch của Lisbon. Với tuổi đời hơn 130 năm (đưa vào hoạt động từ năm 1885), mỗi chuyến tàu có thể chở tối đa 42 hành khách, chủ yếu là du khách quốc tế đến khám phá thành phố. Sự cố xảy ra với một biểu tượng lâu đời và an toàn như vậy càng khiến nhiều người bàng hoàng.

Đến thời điểm hiện tại, lý do chính xác khiến tàu trật bánh vẫn chưa được làm rõ. Đơn vị quản lý vận tải Carris cho biết đã kích hoạt mọi biện pháp ứng phó và ưu tiên hàng đầu là cứu hộ, giám sát tình hình. Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm đã vào cuộc để tìm ra manh mối.

Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình nạn nhân.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Mỹ đánh thuế đối ứng mới nhất lên 14 quốc gia, mức thuế bất ngờ nhất đến từ các nước này

Mỹ đánh thuế đối ứng mới nhất lên 14 quốc gia, mức thuế bất ngờ nhất đến từ các nước này

Bessent: 100 quốc gia sẽ chịu mức thuế đối ứng 10%

Bessent: 100 quốc gia sẽ chịu mức thuế đối ứng 10%

12 quốc gia sẽ nhận thư áp thuế từ ông Trump vào thứ 2

12 quốc gia sẽ nhận thư áp thuế từ ông Trump vào thứ 2

Đọc tiếp

Mỹ đánh thuế đối ứng mới nhất lên 14 quốc gia, mức thuế bất ngờ nhất đến từ các nước này

Mỹ đánh thuế đối ứng mới nhất lên 14 quốc gia, mức thuế bất ngờ nhất đến từ các nước này

Bessent: 100 quốc gia sẽ chịu mức thuế đối ứng 10%

Bessent: 100 quốc gia sẽ chịu mức thuế đối ứng 10%

12 quốc gia sẽ nhận thư áp thuế từ ông Trump vào thứ 2

12 quốc gia sẽ nhận thư áp thuế từ ông Trump vào thứ 2

Xem thêm Tin tức

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Tin tức
      Thảm kịch du lịch Lisbon: Tàu leo núi trật đường ray, ít nhất 15 du khách thiệt mạng

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO