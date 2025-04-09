Tin tức Thảm kịch du lịch Lisbon: Tàu leo núi trật đường ray, ít nhất 15 du khách thiệt mạng Lisbon chìm trong tang thương sau thảm kịch tàu leo núi trăm tuổi trật bánh kinh hoàng. Ít nhất 15 người thiệt mạng, nhiều nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát

Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào chiều tối thứ Tư đã biến một địa điểm du lịch nổi tiếng của thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha thành hiện trường thảm khốc. Toa tàu leo núi Glória Funicular bất ngờ trật bánh, lao khỏi đường ray và lật nghiêng, cướp đi sinh mạng của ít nhất 15 người và khiến nhiều người khác bị thương.

Các đội cứu hộ khẩn trương có mặt để ứng cứu những nạn nhân còn mắc kẹt bên trong. Khung cảnh hiện trường vô cùng hỗn loạn với khói bụi mù mịt và tiếng kêu cứu tuyệt vọng.

Các video được đăng tải lên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng ngay sau vụ việc. Toa tàu nằm lật nghiêng, biến dạng trong khi hành khách cố gắng thoát thân bằng cách trèo qua cửa sổ. Lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và nhân viên y tế nhanh chóng phong tỏa khu vực, tiến hành công tác cứu nạn trong đêm.

“Hôm nay là một ngày bi thảm đối với thành phố chúng ta. Toàn bộ lực lượng chức năng đang tập trung tại hiện trường để hỗ trợ các nạn nhân”, Thị trưởng Lisbon Carlos Moedas chia sẻ với sự xúc động.

Tàu leo núi Glória không chỉ là phương tiện di chuyển mà đã trở thành một biểu tượng du lịch của Lisbon. Với tuổi đời hơn 130 năm (đưa vào hoạt động từ năm 1885), mỗi chuyến tàu có thể chở tối đa 42 hành khách, chủ yếu là du khách quốc tế đến khám phá thành phố. Sự cố xảy ra với một biểu tượng lâu đời và an toàn như vậy càng khiến nhiều người bàng hoàng.

Đến thời điểm hiện tại, lý do chính xác khiến tàu trật bánh vẫn chưa được làm rõ. Đơn vị quản lý vận tải Carris cho biết đã kích hoạt mọi biện pháp ứng phó và ưu tiên hàng đầu là cứu hộ, giám sát tình hình. Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm đã vào cuộc để tìm ra manh mối.

Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình nạn nhân.