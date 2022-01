Thầm lặng những 'cuộc chiến kép' nơi biên giới

Những cuộc chiến thầm lặng

Từ năm 2020, dịch Covid -19 bùng phát ở nhiều địa phương của Việt Nam và Lào, vì vậy hai nước đã gần như ngừng hoạt động ở các cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Song, những vi phạm của công dân hai bên vẫn diễn ra trên các tuyến biên giới, đặc biệt là tội phạm về buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và xuất nhập cảnh trái phép.

Ví như gần đây nhất, ngày 23/12, tổ công tác của Đồn Biên phòng Na Ngoi (Kỳ Sơn) phối hợp với các lực lượng công an trên địa bàn phát hiện, bắt giữ đối tượng Xồng Nềnh Thông, sinh năm 1980, trú tại bản Buộc Mú đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 52,79 gam hêroin 19,19 gam ma túy đá.

Chỉ huy Đồn Biên phòng Na Ngoi cho biết, đây là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, rất gian manh và thường lợi dụng địa bàn rừng núi hiểm trở để lén lút qua lại hai bên biên giới Việt - Lào hòng thực hiện hành vi phạm tội về ma túy. Các tổ công tác đã theo dõi, mật phục nhiều ngày mới có thể bắt giữ đối tượng Xồng Nềnh Thông. Thậm chí, khi bị bắt đối tượng Thông còn dùng dao để chống trả lực lượng chức năng.

Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Na Ngoi tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc. Ảnh: Hoài Thu.

Để phát hiện, xử lý những đối tượng tội phạm manh động như vậy nơi biên cương, các lực lượng chức năng đã phải trải qua nhiều ngày đêm vất vả, nguy hiểm, thầm lặng theo dõi, mật phục, nắm thông tin trước lúc "đánh án".

Nghệ An có gần 500km đường biên giới với nước bạn Lào, vì vậy việc kiểm soát hoạt động, hạn chế thấp nhất và xử lý nghiêm các vi phạm về quy chế hai bên biên giới đã ký kết giữa hai nước Việt - Lào, đặc biệt là tội phạm về ma túy luôn được lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP), công an các huyện biên giới bám sát địa bàn, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm.



Thượng tá Nguyễn Văn Hậu - Chủ nhiệm chính trị BĐBP tỉnh cho biết: Trong năm 2021, lực lượng đã chủ trì và phối hợp bắt giữ, khởi tố 112 vụ/156 đối tượng; phối hợp với các lực lượng chức năng khác bắt 71 vụ/105 đối tượng vi phạm quy chế biên giới. Trong đó: Tội phạm về ma túy 32 vụ/39 đối tượng, tang vật thu 21 bánh và 27,04 gam Heroin, 92.111 viên và 1.795,23 gam ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 73,37 gam thuốc phiện và nhiều tang vật khác có liên quan; 08 kg Ketamin nhiều tang vật là súng, đạn, phương tiện khác.

Không chỉ kiểm soát, xử lý vi phạm về buôn bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy, lực lượng BĐBP còn thành lập thêm các chốt kiểm soát người qua lại các cửa khẩu, đường mòn lối mở, ngăn chặn các hành vi xuất nhập cảnh trái phép. Những vi phạm về qua lại trái phép hai bên biên giới thường xuyên diễn ra, đặc biệt là vào ban đêm, ở những địa bàn hiểm trở, buộc lực lượng chức năng phải căng mình kiểm soát. Ví như ngày 25/12, lực lượng chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch ở bản Huồi Mới, xã Tri Lễ, Đồn Biên phòng Tri Lễ đã phát hiện 1 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam. Đối tượng này đã lợi dụng đường mòn, lối mở nơi hẻo lánh, gần mốc quốc giới 376 ở biên giới Việt - Lào để lén lút nhập cảnh trái phép vào địa bàn nội địa, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh cũng như các hoạt động phạm tội khác.

Trong năm 2021, lực lượng biên phòng đã phát hiện, xử lý 83 vụ/203 đối tượng về các hành vi môi giới, đưa đón người nhập cảnh trái phép, nhập biên trái phép. Trong đó khởi tố 04 vụ/06 đối tượng, phạt tiền 394,4 triệu đồng, đưa đi cách ly 148 trường hợp.

Tăng cường công tác phối hợp Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ký ngày 16/3/2016 nhằm giúp lực lượng chức năng hai bên biên giới Việt - Lào quản lý, kiểm soát và xử lý các vi phạm liên quan khu vực biên giới. Đối với tỉnh Nghệ An, với 468,281 km đường biên giới quốc gia trên đất liền tiếp giáp với các tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Bolykhămxay của nước bạn Lào, công tác quản lý biên giới và hợp tác giữa hai bên luôn được quan tâm, thúc đẩy và triển khai hiệu quả trên nhiều mặt. Để công tác này đạt hiệu quả, các lực lượng, chủ chốt là Bộ đội Biên phòng, luôn xác định tầm quan trọng của công tác phối hợp giữa các lực lượng và chính quyền các địa phương. Hàng năm, công tác này đều được đánh giá, rút kinh nghiệm và tìm các giải pháp hiệu quả nhất nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện.

Cán bộ, chiến sỹ Chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch ở bản Huồi Mới, xã Tri Lễ (Quế Phong) phối hợp với lực lượng Công an và dân quân tự vệ xã tuần tra bảo vệ an ninh biên giới. Ảnh: Hoài Thu.

Thượng tá Nguyễn Văn Hậu cho biết, lực lượng biên phòng ngoài việc bố trí hàng chục tổ công tác, hàng trăm lượt cán bộ chiến sỹ xuống địa bàn tuyên truyền cho người dân, thì còn duy trì 34 chốt cố định, 18 tổ kiểm soát lưu động với 400 cán bộ, chiến sỹ; 23 tổ đón lõng, 46 tổ công tác, trạm kiểm soát biên phòng, trạm quân dân y kết hợp với 379 đồng chí thường xuyên bám địa bàn quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển, kết hợp công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, lực lượng còn tiếp nhận và vận chuyển 1.808 người Việt Nam, 499 người Lào về các khu cách ly tập trung của tỉnh. Bên cạnh lực lượng biên phòng, thông qua quy chế phối hợp giữa BCH BĐBP tỉnh với 11 huyện biên giới, các địa phương đã triển khai và duy trì có hiệu quả hoạt động của 84 tổ tự quản đường biên, mốc giới với 498 người tham gia; 716 tổ, 3.959 người tự quản an ninh thôn (bản); 62 tổ tàu thuyền an toàn, 18 bến bãi an toàn.

Nhìn nhận những hiệu quả cao trong công tác phối hợp, tại hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm vừa diễn ra giữa Đảng ủy BCH BĐBP tỉnh và 11 huyện biên giới, các địa phương đã tiếp tục đề nghị lực lượng BĐBP phối hợp chỉ đạo các đồn biên phòng và cấp ủy, chính quyền các xã, phường biên giới, ven biển đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức, trách nhiệm cho quần chúng nhân dân trong chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các hiệp định, hiệp nghị, quy chế biên giới và các thỏa thuận đã ký kết giữa Việt Nam với Lào.

Đồng thời phối hợp với các lực lượng trên địa bàn và lực lượng bảo vệ biên giới của 03 tỉnh nước Bạn (Lào) tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý, giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên địa bàn biên giới, vùng biển, nhất là các hoạt động vi phạm hiệp định về quy chế biên giới. Trong đó trọng tâm là công tác phối hợp triển khai thực hiện Phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép" tại 58 xã, phường với 69.958 hộ gia đình ký kết thực hiện. Năm 2021, sau khi các đồn biên phòng tặng và gắn 212 hòm thư tố giác xuất, nhập cảnh trái phép cho các xóm, bản, nhân dân ở khu vực biên giới đã phát hiện, tố giác, cung cấp nhiều nguồn tin cho địa phương và các lực lượng chức năng đấu tranh, ngăn chặn các vi phạm.

Cán bộ, chiến sỹ các đồn biên phòng tuyến biên giới biển tuyên truyền cho ngư dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phối hợp bảo vệ đường biên giới trên biển. Ảnh tư liệu

“Trong năm 2022, lực lượng BĐBP sẽ tiếp tục phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả "nhiệm vụ kép", vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, vừa phòng, chống dịch Covid-19. Phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh và các cơ quan chức năng tiến hành các bước quy trình mở mới, nâng cấp cửa khẩu và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung liên quan. Đồng thời, lực lượng cũng sẽ phối hợp thực hiện có hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới” - Chủ nhiệm chính trị BĐBP tỉnh khẳng định.