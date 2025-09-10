Xã hội Thẩm mỹ an toàn - Chìa khóa giữ gìn nhan sắc của phụ nữ hiện đại Trong nhịp sống hiện đại, làm đẹp không chỉ là nhu cầu thẩm mỹ mà còn là cách phụ nữ khẳng định sự tự tin, yêu thương và chăm sóc bản thân. Cùng với sự phát triển của công nghệ thẩm mỹ, nhiều phương pháp hiện đại, ít xâm lấn giúp phái đẹp nhanh chóng sở hữu diện mạo như ý. Tuy nhiên, giữa “ma trận” cơ sở làm đẹp, việc lựa chọn địa chỉ uy tín, được cấp phép và có bác sĩ chuyên môn cao vẫn là yếu tố quyết định hiệu quả và sự an toàn.



Bệnh viện Thái Thượng Hoàng - Địa chỉ thẩm mỹ tin cậy cho phụ nữ Nghệ An

Tại Nghệ An, Bệnh viện Thái Thượng Hoàng là một trong những cơ sở thẩm mỹ đầu tiên được Bộ Y tế cấp phép hoạt động. Được xây dựng với tiêu chí "An toàn - Hiệu quả - Tự nhiên", bệnh viện không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về cơ sở vật chất mà còn hội tụ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao.

Bệnh viện Thái Thượng Hoàng là một trong những cơ sở thẩm mỹ đầu tiên được Bộ Y tế cấp phép; với tiêu chí hoạt động "An toàn - Hiệu quả - Tự nhiên". Ảnh: PV

Với hệ thống phòng mổ đạt chuẩn quốc tế, trang thiết bị hiện đại, cùng quy trình chăm sóc sau phẫu thuật bài bản, Thái Thượng Hoàng cam kết mang đến sự yên tâm cho khách hàng khi quyết định lựa chọn dịch vụ thẩm mỹ tại đây. Đặc biệt, bệnh viện luôn chú trọng cập nhật các công nghệ thẩm mỹ tiên tiến đến từ các quốc gia phát triển như: Hàn Quốc, châu Âu, giúp giảm thiểu xâm lấn và thời gian hồi phục.

Dịch vụ thẩm mỹ an toàn và chuyên nghiệp

Bệnh viện Thái Thượng Hoàng cung cấp đa dạng các dịch vụ thẩm mỹ an toàn và hiệu quả, bao gồm:

Nâng ngực nội soi: Với công nghệ nâng ngực hiện đại, đường nét mềm mại, tự nhiên; giúp vòng một căng đầy mà không lo sẹo hay đau đớn.

Nâng mũi cấu trúc: Đảm bảo kết quả tự nhiên, hài hòa với gương mặt, không cần lo lắng về sự xâm lấn quá mức.

Cắt mí - Tạo hình mắt: Giúp đôi mắt trở nên sáng, to và cuốn hút hơn mà không để lại dấu vết thẩm mỹ.

Điều trị da công nghệ cao: Trẻ hóa làn da, điều trị nám, tàn nhang với phương pháp hiệu quả, ít đau đớn, không cần nghỉ dưỡng dài.

Bệnh viện không chỉ cam kết về chất lượng dịch vụ mà còn đặt khách hàng lên hàng đầu trong việc chăm sóc, tư vấn trực tiếp từ bác sĩ, giúp đưa ra phương án phù hợp nhất với từng nhu cầu.

Dịch vụ thẩm mỹ của bệnh viện đa dạng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Ảnh: PV

Chương trình ưu đãi mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Bệnh viện Thái Thượng Hoàng triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt lên đến 50% cho nhiều dịch vụ thẩm mỹ như: Nâng mũi, nâng ngực, cắt mí, điều trị da và các liệu trình thẩm mỹ khác. Chương trình này áp dụng cho khách hàng đăng ký trước qua tổng đài hoặc Zalo, nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho chị em.

Đặc biệt, Bệnh viện có chính sách hỗ trợ khách hàng từ xa, đặc biệt là những khách hàng ngoại tỉnh. Các dịch vụ hỗ trợ khách hàng từ xa bao gồm: Tư vấn qua Zalo/điện thoại, sắp xếp lịch thẩm mỹ nhanh chóng chỉ trong 1-2 buổi, xe đưa đón miễn phí và phòng lưu trú tiện nghi nếu khách cần nghỉ lại sau phẫu thuật.

Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành thẩm mỹ, Bệnh viện Thái Thượng Hoàng đang ngày càng khẳng định vị thế của mình như một địa chỉ làm đẹp an toàn, uy tín và đáng tin cậy cho chị em tại Nghệ An và các khu vực lân cận.