Xã hội Tham quan 'ngôi trường trong mơ' của trẻ mầm non Diễn Châu Ngày 17/6, Trường mầm non Happy Sun, một trong những ngôi trường được đầu tư đồng bộ, hiện đại tại Nghệ An đã chính thức diễn ra lễ nhập trường đầu tiên. Với trang bị tân tiến cùng phương thức giảng dạy độc đáo đã mang niềm vui đến các em nhỏ cùng sự an tâm, tin tưởng cho phụ huynh.

Không gian học tập truyền cảm hứng

Tọa lạc trong Khu đô thị Hoàng Sơn - dự án bất động sản đáng sống hiện nay tại huyện Diễn Châu, Trường mầm non Happy Sun được xem như “khối óc” của toàn khu đô thị, nơi ươm mầm thế hệ tương lai trở thành những nhân tố tài năng và hạnh phúc.

Trường mầm non Happy Sun. Ảnh: PV



Tại nơi được mệnh danh như “ngôi trường trong mơ”, học sinh được nô đùa giữa khuôn viên ngập tràn hoa cỏ, thư giãn tại khu vui chơi ngoài trời rộng lớn với các bộ trò chơi liên hoàn khổng lồ được nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài. Trường cũng được đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, hướng đến xây dựng hệ thống trường mầm non đạt chuẩn, tạo điều kiện tốt nhất để trẻ khám phá, sáng tạo và trải nghiệm học tập.

Điểm nhấn tại đây là ngôi trường được xây dựng cao 3 tầng với 16 phòng học, đầy đủ các phòng chức năng: phòng thể chất, phòng âm nhạc, phòng phát triển trí tuệ, phòng tiếng Anh… Với tiêu chí lớp học cũng là một sân chơi trong nhà, trường thiết kế mỗi phòng với diện tích lên đến 112m2, tối ưu không gian dành cho học tập, nô đùa, cất giữ đồ, nghỉ ngơi và vệ sinh cá nhân.

Phòng học ngập tràn ánh sáng và không gian thoáng mát, phù hợp cho mọi hoạt động của trẻ. Ảnh: PV

Nhà bếp hiện đại và sử dụng nguồn thực phẩm đã được kiểm duyệt và có chứng nhận đảm bảo sức khoẻ. Ảnh: PV



Trong buổi tham quan và nhập trường, nhiều phụ huynh bày tỏ sự ấn tượng với sân chơi trong nhà rộng tới 100m2. Nhờ phân chia riêng biệt các khu vận động, khu đọc sách, khu chơi đồ chơi..., sân chơi cho phép trẻ tự do sử dụng không gian riêng theo đúng sở thích, thoải mái tận hưởng thời gian chờ bố mẹ đến đón sau giờ học.

Phương thức giáo dục toàn diện

Với sự hỗ trợ của các chuyên gia giáo dục hàng đầu, Trường mầm non Happy Sun đã xây dựng được một hệ thống phương pháp giảng dạy tối ưu, tiên phong trong tư duy phát triển toàn diện và thúc đẩy những tiềm năng riêng biệt.

Niềm tin chủ chốt của hệ thống này là tôn trọng sự khác biệt trong tính cách và sở thích của mỗi đứa trẻ, xây dựng nền tảng để trẻ có cơ hội phát triển các mặt trí tuệ, thể chất và nhân cách.

Để làm được điều đó, trẻ được tham gia các bài kiểm tra năng khiếu, đo lường chỉ số thể trạng ngay từ thời điểm đầu vào. Đây sẽ là những thông tin quan trọng để phân loại nhóm trẻ theo loại hình trí thông minh và sức khoẻ; đưa ra chương trình học, chế độ dinh dưỡng và luyện tập riêng; cuối cùng là ứng dụng các cách giảng dạy phù hợp và hiệu quả nhất.

Trường học là nơi trẻ được khuyến khích phát triển đúng với tiềm năng và sở thích. Ảnh: PV



Tận dụng thời điểm “vàng” (0 – 6 tuổi) trong giáo dục, Trường mầm non Happy Sun kết hợp với các chuyên gia hàng đầu từ Viện nghiên cứu và phát triển tiềm năng con người IPD, cùng đối tác Trường mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus soạn thảo nên khung chương trình dựa trên các phương pháp giáo dục sớm nổi tiếng thế giới như Montessori, Glenn Doman, Shichida… Nổi bật là chương trình giảng dạy song ngữ Anh - Việt dựa trên khung chuẩn quốc tế, đặt nền móng xây dựng một thế hệ công dân toàn cầu, với khả năng ngoại ngữ trôi chảy và tự nhiên ngay từ khi còn bé.

Hơn hết, phương pháp giáo dục bằng yêu thương được đào tạo kỹ càng trong tập thể thầy cô giáo tại Trường mầm non Happy Sun. Những thầy cô tại đây không chỉ đóng vai trò là chuyên gia giáo dục, mà còn là những người thân để thấu hiểu, yêu thương, sẻ chia với trẻ trong tâm thế hạnh phúc nhất, để trẻ đến với Trường mầm non Happy Sun là trở về ngôi nhà chung An toàn - Đầy đủ - Chuẩn mực.

Nuôi dưỡng trẻ em là một chặng đường dài trong đó yêu thương và giáo dục sớm sẽ là nền tảng vững chắc cho tương lai sau này. Trường mầm non Happy Sun với bước tiên phong về phương pháp giảng dạy, đang được kỳ vọng là “cánh tay nối dài” cho nền giáo dục Nghệ An tân tiến và đổi mới.