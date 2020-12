Thăm, tặng quà nhân dịp kỷ niệm 45 năm Quốc khánh Lào

Sáng 2/12, đoàn công tác do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà động viên các sinh viên Lào đang thực hiện cách ly tại Khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.

Sinh viên Lào nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-9. Ảnh: Thu Hương Trước đó, vào ngày 26/11, khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An đã tiếp nhận 269 sinh viên Lào học tập tại 8 trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc, bao gồm: Đại học Y Dược thuộc ĐHQG Hà Nội, Đại học Yên Bái và 6 trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tại khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An, 269 sinh viên Lào thường xuyên được quán triệt, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện lấy mẫu kiểm tra và sẽ được bàn giao cho các trường sau khi có kết quả kiểm tra sức khỏe đảm bảo và hết thời hạn cách ly 14 ngày. Đoàn công tác trao quà cho sinh viên Lào đang thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Ảnh: Thu Hương

Dịp này, đoàn công tác của Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và Bộ CHQS tỉnh đã trao 10 phần quà và tiền mặt trị giá 25 triệu đồng cho toàn thể sinh viên Lào đang thực hiện cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Trong đó UBMTTQVN tỉnh Nghệ An 15 triệu đồng, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An 10 triệu đồng.