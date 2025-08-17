Giải trí 'Thần đồng bolero' giành Á quân tại 2 cuộc thi âm nhạc lớn giờ ra sao ở tuổi 19? Sở hữu giọng hát mượt mà với những ca khúc bolero ngay từ nhỏ, nữ ca sĩ trẻ này đến nay vẫn nhận được nhiều chú ý của khán giả.

Khánh An sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, là con gái của NSND Nguyễn Mạnh Hùng. Ông nội cô là nghệ sĩ cải lương Nguyễn Thanh Tùng. Cũng vì thế, từ nhỏ, Khánh An được bố truyền tình yêu âm nhạc qua các làn điệu dân ca.

Năm 13 tuổi, giọng ca sinh năm 2006 từng giành nhiều giải thưởng âm nhạc, trong đó gây chú ý nhất là giải Á quân Giọng hát Việt nhí 2019. Từ đó, cô được đông đảo khán giả yêu mến dân ca biết đến với cái tên “Thần đồng bolero”.

Năm 2024, Khánh An tiếp tục ghi dấu ấn khi giành ngôi vị Á quân cuộc thi Solo cùng bolero.

Khánh An trở thành Á quân "Giọng hát Việt nhí 2019" năm 13 tuổi.

Những năm qua, giọng ca đến từ Hà Nội sở hữu nhiều ca khúc triệu view trên YouTube, trong đó phải kể đến Tìm em câu ví sông Lam (36 triệu lượt xem), Xin em đừng khóc vu quy (7,8 triệu view), Hai quê (6,5 triệu)...

Ở tuổi 19, Khánh An vẫn tiếp tục với đam mê âm nhạc và ngày càng trưởng thành. Đáng chú ý, nhan sắc của nữ ca sĩ trẻ ngày càng xinh đẹp, ngọt ngào. Đây cũng được xem là một lợi thế lớn của Khánh An.

Theo đuổi dòng nhạc trữ tình, bolero, Khánh An tự tạo cho mình vẻ đằm thắm, dịu dàng để phù hợp với dòng nhạc mỗi khi lên sân khấu. Tuy nhiên, ngoài đời nữ ca sĩ vẫn sống đúng lứa tuổi, ăn mặc trẻ trung, năng động.

Nhan sắc xinh đẹp của Khánh An ở tuổi 19.

Ca sĩ cho biết, cô từng gặp khó khăn về giọng hát ở tuổi dậy thì nhưng sau đó sớm lấy lại phong độ nhờ chăm chỉ luyện thanh nhạc. Hiện Khánh An là sinh viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia.

Dù bận rộn với nhiều lịch diễn, Khánh An vẫn cố gắng duy trì việc học. Cô cho biết, các sự kiện ca hát thường diễn ra cuối tuần hoặc buổi tối nên cô vẫn có thể cân bằng được.

Đánh dấu tuổi 19, Khánh An vừa cho ra mắt MV Tìm mẹ trong mơ. Đây là sáng tác đầu tay của chính Khánh An.

MV được lấy cảm hứng từ câu chuyện thật của chính Khánh An, kể về người bà thân yêu luôn âm thầm tiếp thêm sức mạnh để cô bước vào con đường nghệ thuật. Đó là những ngày tháng Khánh An và mẹ phải đi làm xa, chỉ còn bà ở nhà mong ngóng. Nhưng rồi một ngày trở về, cô nhận ra bà đã ra đi mãi mãi.

Nói về sáng tác của mình, Á quân Giọng hát Việt nhí 2019 thổ lộ ca khúc được viết bằng những gì sâu thẳm nhất trong tim cô.

"Đây là câu chuyện thật nên mỗi lần hát, tôi đều rơi nước mắt. Bà chính là động lực, sức mạnh lớn nhất để tôi cố gắng với nghệ thuật", ca sĩ nói.

Dù là sáng tác đầu tay, song Khánh An không đặt nặng sự trau chuốt bài bản. Với nữ ca sĩ, chỉ cần ca khúc "chạm" được vào trái tim người nghe đã là trọn vẹn. Cô hy vọng đây sẽ là món quà âm nhạc dành tặng những người từng yêu thương, từng mất mát tìm thấy mình trong những giai điệu đó.