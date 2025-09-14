Thể thao Thần đồng Gia Bảo tỏa sáng giúp HAGL thắng ấn tượng; Ngả mũ trước đẳng cấp của tiền vệ Hoàng Đức Tài năng trẻ Trần Gia Bảo đã ghi bàn giúp HAGL đánh bại Thanh Hoá 2-0 ngay tại sân khách; Trận đấu trên sân Việt Trì chiều 13/9 đã chứng kiến màn trình diễn đỉnh cao của Nguyễn Hoàng Đức. Đó là thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Thần đồng Gia Bảo tỏa sáng giúp HAGL thắng ấn tượng

Tài năng trẻ Trần Gia Bảo đã ghi bàn giúp HAGL đánh bại Thanh Hóa 2-0 ngay tại sân khách.

Trong chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa ở vòng Cúp Quốc gia, HAGL đã có màn trình diễn giàu cảm xúc để giành thắng lợi đầu tiên trong mùa giải năm nay, nhờ pha lập công quý như vàng của thần đồng Trần Gia Bảo.

Tài năng trẻ Trần Gia Bảo.

Bước ngoặt đến ở phút 61. Sau pha phối hợp mạch lạc của đồng đội, tài năng trẻ Trần Gia Bảo tung cú sút quyết đoán tầm thấp, đưa bóng găm vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Xuân Hoàng. Bàn thắng này không chỉ giúp HAGL khai thông bế tắc mà còn là pha lập công đầu tiên của đội bóng phố Núi ở mùa giải năm nay.

Trong những phút còn lại, Thanh Hóa nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ, nhưng Trung Kiên cùng hàng thủ HAGL đã chơi chắc chắn. Đến phút 88, Hoàng Minh ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho HAGL.

Kết quả này giúp HAGL giải tỏa áp lực lớn sau chuỗi trận khởi đầu không như ý tại V.League, đồng thời mang đến niềm tin cho người hâm mộ về sự trưởng thành của lớp cầu thủ trẻ, đặc biệt là thần đồng Trần Gia Bảo – cái tên hứa hẹn sẽ còn bùng nổ trong màu áo đội bóng phố Núi.

Ngả mũ trước đẳng cấp của tiền vệ Hoàng Đức

Trận đấu trên sân Việt Trì chiều 13/9 đã chứng kiến màn trình diễn đỉnh cao của Nguyễn Hoàng Đức, tiền vệ số một của CLB Ninh Bình.

Trong vai trò hạt nhân nơi tuyến giữa, Hoàng Đức không chỉ kiến tạo mà còn trực tiếp ghi bàn, góp công lớn vào chiến thắng 4-2 trước CLB Phú Thọ ở Cúp Quốc gia 2025.

Nguyễn Hoàng Đức, tiền vệ số một của CLB Ninh Bình.

Đỉnh cao của trận đấu đến ở phút 87, khi Hoàng Đức trực tiếp khép lại một ngày thi đấu chói sáng. Nhận bóng trong vòng cấm, tiền vệ tuyển Việt Nam xử lý bình tĩnh trước khi dứt điểm đẳng cấp để ấn định chiến thắng 4-2 cho Ninh Bình. Bàn thắng này không chỉ thể hiện sự toàn diện của Hoàng Đức, mà còn chứng minh vì sao anh vẫn là nhạc trưởng khó thay thế trong mọi đội bóng mà anh góp mặt.

Chiến thắng trên sân Việt Trì không chỉ đưa Ninh Bình vào vòng tiếp theo, mà còn là lời khẳng định sức mạnh của một tập thể đang sở hữu chiều sâu đáng gờm. Với phong độ của Hoàng Đức, sự sắc bén của Geovane và Quốc Việt, Ninh Bình cho thấy họ đủ tiềm lực để cạnh tranh sòng phẳng ở cả V.League lẫn Cúp Quốc gia.

Chelsea đánh rơi chiến thắng phút bù giờ

Vùng lên đầy nỗ lực trong hiệp hai nhưng Chelsea vẫn để Brentford cầm hòa 2-2, với bàn gỡ phút chót của Fabio Carvalho.

Chelsea đánh rơi 2 điểm đáng tiếc.

Chelsea đánh rơi 2 điểm đáng tiếc và bỏ lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh. Thầy trò HLV Enzo Maresca có 8 điểm sau 4 trận đã đấu, kém nhóm đội dẫn đầu 1 điểm.

Ở vòng 5 diễn ra vào ngày 20/9, Garnacho sẽ có chuyến trở về Old Trafford, khi Chelsea chạm trán Man Utd. Trong khi đó, Brentford bước vào một trận derby London khác với Fulham trên sân Craven Cottage.

Kết quả bóng đá hôm nay 14/9: Tottenham thắng đậm, Mbappe giúp Real vượt khó

Kết quả bóng đá hôm nay 14/9 không có nhiều bất ngờ khi các đội bóng được đánh giá cao hơn đều giành những điểm số quan trọng. Ở vòng 4 Ngoại hạng Anh 2025/2026, Tottenham có chuyến làm khách trước West Ham. Mãi tới phút 47, Pape Matar Sarr mới có bàn thắng mở tỷ số cho Gà trống.

Mbappe tỏa sáng giúp Real Madrid giành chiến thắng 2-1 trước Real Sociedad.

Phút 54, West Ham phải chơi thiếu người khi Tomás Soucek nhận thẻ đỏ. Do đó, trong quãng thời gian còn lại, Tottenham đã tận dụng triệt để lợi thế để ghi thêm 2 bàn thắng nữa do công của Lucas Bergvall (57') và Micky van de Ven (64'), qua đó thắng chung cuộc với tỷ số 3-0.

Tại vòng 4 La Liga 2025/2026, Real Madrid đã có trận đấu rất khó khăn trước Real Sociedad. Mặc dù Mbappe giúp Kền kền trắng dẫn trước ở phút 12, nhưng Dean Huijsen đã phải nhận thẻ đỏ ở phút 32.

Sau khi chơi thiếu người, Real Madrid có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 do công của Guler ở phút 44. Trong hiệp 2, Real Madrid chịu sức ép lớn từ phía đội chủ nhà. Los Blancos bị rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 56.

Trong quãng thời gian còn lại, Kền kền trắng phải vất vả phòng ngự và nhờ sự xuất sắc của Courtois, đội bóng của HLV Xabi Alonso đã bảo vệ được thành quả của mình để tiếp tục nối dài mạch trận thắng lên con số 4, qua đó dẫn đầu bảng xếp hạng.