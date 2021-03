Than Quảng Ninh mất nhiều cầu thủ ở cuộc đối đầu với SLNA

Theo thông tin mà Báo Nghệ An có được, danh sách "bệnh binh" của Than Quảng Ninh bao gồm: Lê Thế Mạnh, Nguyễn Tiến Duy, Hồ Hùng Cường và Nguyễn Hai Long... Gần như chắc chắn, những gương mặt vừa nêu trên đều không kịp bình phục để cùng Than Quảng Ninh đối đầu với SLNA (trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 17h ngày 18/3).