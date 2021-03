Thân tình buổi gặp mặt Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội

Các đại biểu dự cuộc gặp mặt Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội. Ảnh: Công Khang

Dự cuộc gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cầm - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước.



Cùng dự cuộc gặp mặt có đồng chí Lê Doãn Hợp - Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; các đồng chí trong Thường trực hội; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các tướng lĩnh Quân đội, Công an và hơn 600 con em người Nghệ An đang công tác và đã nghỉ hưu tại Hà Nội.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; cùng đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trò chuyện với các đồng chí trong Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội. Ảnh: Công Khang

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Đình Long thông tin những thành quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn Nghệ An; đồng thời nêu những nhiệm vụ, giải pháp phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Bùi Đình Long phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Công Khang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Để thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra, bên cạnh sự nỗ lực, đồng lòng, đoàn kết cao của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, rất cần sự quan tâm hơn nữa của những người con xứ Nghệ xa quê. Người Nghệ An ở Thủ đô cũng như nhiều nơi khác, luôn là niềm tự hào, là chỗ dựa tinh thần, là tài sản quý giá và nguồn sức mạnh của tỉnh. Hội đồng hương Nghệ An có nhiều đóng góp đối với tỉnh nhà, là cầu nối với các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sỹ, giúp tỉnh những cách làm hay, hiệu quả.

Đồng chí Bùi Đình Long cũng mong muốn thời gian tới, Hội đồng hương Nghệ An tiếp tục phát huy vai trò, tư vấn, giúp tỉnh tiếp cận, thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tư hướng về quê hương...

Đồng chí Lê Doãn Hợp phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Công Khang

Đại diện đồng hương Nghệ An tại Hà Nội, ông Lê Doãn Hợp đánh giá những hoạt động của Hội năm 2020. Theo đánh giá của bà con xứ Nghệ sinh sống tại Thủ đô và Hội đồng hương các tỉnh khác, Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội đã có nhiều hoạt động hiệu quả; phát huy những truyền thống, bản chất tốt đẹp của quê hương xứ Nghệ khi xa quê.

Tại cuộc gặp mặt, nhiều ý kiến tâm huyết của con em Nghệ An tại Hà Nội đã đóng góp với lãnh đạo tỉnh Nghệ An trong việc phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời mong muốn sự gắn kết của con em người Nghệ khắp mọi miền để xây dựng Nghệ An ngày càng giàu mạnh.

Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội chúc mừng Trung tướng Nguyễn Quốc Thước. Ảnh: Công Khang

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước phát biểu tại cuộc gặp mặt Hội đồng hương Nghệ An. Ảnh: Công Khang

Trong buổi gặp mặt, Hội đồng hương Nghệ An chúc mừng Trung tướng Nguyễn Quốc Thước vừa được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; được tặng thưởng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 2 Huân chương Độc lập hạng Nhì, 2 Huân chương Quân công (hạng Nhì, hạng Ba) cùng nhiều huân, huy chương và phần thưởng cao quý khác của Nhà nước ta và quốc tế.