Thời sự Tháng 7/2025, Báo Nghệ An điện tử đứng thứ 2 các báo Đảng địa phương theo lượt truy cập Báo cáo lượng truy cập TOP báo tỉnh cả nước trong tháng 7/2025 theo số liệu công khai trên SimilarWeb. Theo số liệu này, Báo Nghệ An điện tử của Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An tiếp tục đứng vị trí thứ 2, xếp sau báo Sài Gòn Giải Phóng.

Số liệu lượng truy cập được ONECMS Blog lấy trực tiếp từ số liệu công khai trên SimilarWeb bằng tài khoản đã đăng nhập phiên bản pro lúc 23:00 ngày 14/8/2025.

Lượt truy cập ở đây được hiểu là Visits trên SimilarWeb (tương ứng với Sessions trên Google Analytics).

Sau 1 tháng chính thức sáp nhập cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An với tên gọi mới là Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An điện tử vẫn giữ được ngôi vị thứ 2 trong hệ thống báo Đảng địa phương với gần 3,5 triệu lượt truy cập.