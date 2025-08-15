Thứ Sáu, 15/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thời sự

Tháng 7/2025, Báo Nghệ An điện tử đứng thứ 2 các báo Đảng địa phương theo lượt truy cập

PV 15/08/2025 17:45

Báo cáo lượng truy cập TOP báo tỉnh cả nước trong tháng 7/2025 theo số liệu công khai trên SimilarWeb. Theo số liệu này, Báo Nghệ An điện tử của Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An tiếp tục đứng vị trí thứ 2, xếp sau báo Sài Gòn Giải Phóng.

Số liệu lượng truy cập được ONECMS Blog lấy trực tiếp từ số liệu công khai trên SimilarWeb bằng tài khoản đã đăng nhập phiên bản pro lúc 23:00 ngày 14/8/2025.

Lượt truy cập ở đây được hiểu là Visits trên SimilarWeb (tương ứng với Sessions trên Google Analytics).

Sau 1 tháng chính thức sáp nhập cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An với tên gọi mới là Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An điện tử vẫn giữ được ngôi vị thứ 2 trong hệ thống báo Đảng địa phương với gần 3,5 triệu lượt truy cập.

1-1-.jpg

Bài liên quan

Xem thêm Thời sự

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      Thời sự
      Tháng 7/2025, Báo Nghệ An điện tử đứng thứ 2 các báo Đảng địa phương theo lượt truy cập

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: bna.pdt@gmail.com

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: qcbaonghean@gmail.com

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO