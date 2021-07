Tháng Bảy tri ân ở thành phố Đỏ anh hùng

Trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, nhiều người con thành phố Vinh - thành phố Đỏ anh hùng đã anh dũng hy sinh. Máu của các anh, các chị đã hòa vào lòng đất cho non sông liền một dải, cho độc lập, hòa bình của dân tộc; tự do, ấm no, hạnh phúc của Nhân dân. Ảnh: Thành Duy