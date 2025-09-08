Thể thao Thắng đậm Indonesia, tuyển nữ Việt Nam giành vé vào bán kết AFF Cup 2025 Đội tuyển nữ Việt Nam đã thể hiện sức mạnh áp đảo khi đè bẹp đội tuyển nữ Indonesia với tỷ số 7-0. Chiến thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sớm giành vé vào bán kết AFF Cup 2025.

Tối 9/8, trên sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng), đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu gặp Indonesia trong khuôn khổ vòng bảng AFF Cup 2025.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển nữ Việt Nam chủ động dồn đội hình lên cao, tổ chức pressing tầm cao và liên tục khoét vào hai cánh. Dù huấn luyện viên Mai Đức Chung thực hiện xoay tua lực lượng, trao cơ hội ra sân cho nhiều gương mặt dự bị, đội bóng áo trắng vẫn hoàn toàn áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng và số cơ hội tạo ra.

Đội hình xuất phát của đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Bàn mở tỷ số đến ở phút 24, khi Bích Thùy nhận đường chuyền thuận lợi trong vòng cấm và tung cú dứt điểm không quá mạnh. Tuy nhiên, thủ môn Masykuroh của Indonesia bắt bóng không dính, để bóng lăn qua vạch vôi.

Chỉ bốn phút sau, Hoàng Thị Loan thực hiện pha treo bóng vào vòng cấm, Bích Thùy băng vào khiến thủ môn đối phương lúng túng, và bóng đi thẳng vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0.

Tuyển nữ Việt Nam chơi áp đảo. Ảnh: Hải Hoàng

Sang hiệp hai, thế trận tấn công áp đảo vẫn được duy trì. Phút 69, từ quả phạt góc bên cánh phải của Ngân Thị Vạn Sự, Hải Yến bật cao đánh đầu hiểm hóc, nâng tỷ số lên 3-0. Chỉ hai phút sau, Vạn Sự trực tiếp lập công khi bứt tốc bên cánh trái rồi tung cú sút chéo góc bất ngờ, khiến thủ môn Indonesia không kịp phản xạ, nâng tỷ số lên 4-0.

Vạn Sự nâng tỷ số lên 4-0. Ảnh: Hải Hoàng

Những phút cuối trận là màn trình diễn rực lửa của các cầu thủ tấn công. Phút 85, Tuyết Dung treo bóng chuẩn xác để Hải Yến khống chế gọn gàng và dứt điểm quyết đoán, hoàn tất cú đúp cá nhân.

Phút 89, Tuyết Dung tạo nên siêu phẩm khi vượt qua vòng vây của ít nhất năm cầu thủ Indonesia trước khi cứa lòng đẹp mắt, nâng tỷ số lên 6-0. Đúng phút 90, tiền vệ kỳ cựu này tiếp tục phô diễn kỹ thuật cá nhân, đảo bóng vượt qua ba cầu thủ đối phương rồi tung cú sút chân phải uy lực, ấn định chiến thắng 7-0.

ĐT Nữ Việt Nam thắng đậm và giành vé vào bán kết AFF 2025. Ảnh: Hải Hoàng

Kết thúc trận đấu, đội tuyển nữ Việt Nam toàn thắng cả hai trận vòng bảng, ghi 12 bàn và chưa để lọt lưới bàn nào. Chiến thắng đậm trước Indonesia không chỉ giúp đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung sớm có vé vào bán kết AFF Cup 2025, mà còn tạo bước đà tâm lý mạnh mẽ cho hành trình chinh phục ngôi vương./.