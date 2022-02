Tháng đầu năm 2022, ngư dân Nghệ An thu về 200 tỷ đồng

Thu mua hải sản tại một cảng cá ở Nghệ An. Ảnh: Xuân Hoàng

Số liệu từ Chi cục Thủy sản cho biết, trong tháng 1/2022, thời tiết thuận lợi, bà con ngư dân bám biển được an toàn và sản lượng đánh bắt đạt 11.638 tấn, giá trị kinh tế ước khoảng 200 tỷ đồng, bằng 6,85% so với kế hoạch năm, tăng 8,45% so với cùng kỳ năm trước.