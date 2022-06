Thắng kịch tính Nhi đồng Nam Đàn, Nhi đồng Diễn Châu chắc suất đi tiếp

(Baonghean.vn) - Phô diễn sức mạnh trước Nhi đồng Nam Đàn, Nhi đồng Diễn Châu cầm chắc tấm vé đi tiếp...

Mở màn ngày thi đấu thứ 3 trong khuôn khổ Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng tranh Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24, năm 2022 là màn so tài giữa Nhi đồng Nam Đàn và Nhi đồng Diễn Châu. Cả hai đội này cùng nằm tại bảng C cùng với Nghi Lộc và Kỳ Sơn.

Ở lượt trận đầu tiên cả Nam Đàn và Diễn Châu đều giành chiến thắng và có được 3 điểm. Nếu như đội bóng đến từ vùng đất Sa Nam thắng chật vật Nghi Lộc 3-1 thì Diễn Châu đã thể hiện một sức mạnh tuyệt đối khi giành chiến thắng 8 sao trước các cầu thủ đến từ huyện rẻo cao Kỳ Sơn.

Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, 2 tấm vé đi tiếp của bảng C có khả năng sẽ nằm trong tay của cả Nam Đàn và Diễn Châu. Vì thế, nếu đội nào giành chiến thắng ở trận đấu này sẽ có cơ hội chiếm vị trí nhất bảng và tránh được việc gặp đối thủ mạnh ở vòng đấu tiếp theo.

Bước vào trận đấu, Nhi đồng Diễn Châu đã thể hiện sức mạnh vượt trội của mình bằng những pha tấn công trực diện về phía cầu môn đội bạn. Không phụ công của lực lượng cổ động viên đông đảo lặn lội từ quê vào cổ vũ, ngay phút thứ 2, cầu thủ Hoàng Gia Bảo mang áo số 2 đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho Nhi đồng Diễn Châu.

Chỉ 3 phút sau, cách biệt đã được gia tăng cho các cầu thủ Diễn Châu sau khi cầu thủ mang áo số 3 Nguyễn Sinh Lợi có pha làm bàn đẹp mắt.

Bị dẫn trước 2 bàn từ khá sớm, Ban huấn luyện của Nhi đồng Nam Đàn đã phải hội ý và xốc lại tinh thần của các cầu thủ. Sau thời gian hội ý, những đường bóng tấn công của họ đã trở nên sắc nét hơn, liên tiếp là những pha dồn ép về phía cầu môn đối phương.

Những nỗ lực tấn công của các cầu thủ nhí đến từ Quê Bác cuối cùng cũng được đền đáp. Phút thứ 16, sau 1 tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm của các cầu thủ Diễn Châu, số 9 bên phía Nam Đàn là Nguyễn Minh Quân đã không bỏ lỡ cơ hội trên chấm đá phạt 6m ghi bàn rút ngắn tỷ số.

Tưởng chừng sau khi có bàn thắng rút ngắn xuống còn 1-2, các cầu thủ Nam Đàn sẽ thi đấu chắc chắn hơn. Thế nhưng ở phút thứ 19, từ một tình huống tấn công không mấy nguy hiểm của các cầu thủ Diễn Châu, thủ môn Tống Tiến Minh bên phía Nhi đồng Nam Đàn đã có pha phản lưới nhà, biếu không cho đối thủ 1 bàn thắng. Tỷ số 3-1 cũng tạm thời được giữ nguyên khi 2 đội bước vào giờ nghỉ giữa hiệp.

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ nhí Diễn Châu đã ổn định lại đội hình, tấn công dồn dập về phía cầu môn Nhi đồng Nam Đàn. Phút thứ 22, tiếp tục là cầu thủ nhỏ con Nguyễn Sinh Lợi bên phía Nhi đồng Diễn Châu đã tung cú sút chìm ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 4-1.

Bị dẫn 3 bàn, các cầu thủ nhí đến từ Quê Bác vẫn không nao núng, họ liên tục lao lên sau khi cướp được bóng. Phút thứ 31, cầu thủ mang áo số 9 Nguyễn Minh Quân đã có cú sút rất căng vào góc cao khung thành Nhi đồng Diễn Châu, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 cho các cầu thủ Nam Đàn.

Những phút còn lại của trận đấu diễn ra rất kịch tính, các cầu thủ nhí Nam Đàn được sự tiếp sức của người đàn anh Đinh Xuân Tiến (từng vô địch với Nhi đồng Nam Đàn năm 2014), đã thi đấu rất quyết tâm. Họ liên tục tổ chức tấn công dồn ép, buộc các cầu thủ Diễn Châu phải lui về phòng thủ.

Dù tấn công rất miệt mài hòng tìm kiếm bàn gỡ, song trong một ngày thi đấu kém duyên, Nhi đồng Nam Đàn đành chịu thất bại với tỷ số 2-4.